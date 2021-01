La pupa e il secchione, chi è Jessica Bucci lavoro e vita privata

Questa sera andrà in onda la prima puntata della nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa”! Ecco tutto quello che sappiamo sulla concorrente Jessica.

L’attesa è finita! Torna su Italia 1 lo show in cui una coppia tenterà di conquistare il titolo e vincere: la nuov stagione de “La pupa e il secchione e viceversa” andrà in onda a partire da oggi 21 gennaio 2021 su Italia 1 intorno alle 21,30 circa. I nomi dei concorrenti sono ormai stati resi ufficiali: la prima è Jessica Bucci, ecco tutto quello che sappiamo sulla 25 di Avezzano.

La pupa e il secchione, chi è Jessica Bucci

Jessica è originaria di Avezzano, in Abruzzo ma lavora nel capoluogo piemontese, a Torino come addetta alle vendite per un brand che si occupa di abbigliamento, accessori e cappelli. Oltre al suo lavoro di commessa, Jessica fa anche la modella e con “La pupa e il secchione e viceversa” farà la sua prima esperienza televisiva. Dopo essere arrivata alla finale di “Miss Muretto” quando aveva 17 anni, sognava di diventare un angelo di Victoria’s Secret.

Leggi anche–> Grande Fratello VIP, Giulia Salemi confessa: innamorata di due calciatori

Ha definito se stessa come vanitosa, in quanto molto attenta alla sua immagine e sempre alla ricerca di una superficie in cui specchiarsi, semplice e diretta. Il suo dire sempre quello che pensa, infatti, spesso le fa fare delle piazzate e le fa alzare i toni eccessivamente. Jessica farà parte del cast della seconda stagione del programma di Italia 1 in quanto pupa, in coppia quindi con un secchione.

Leggi anche–> Stasera tutto è possibile sospeso, De Martino furioso: non va in onda

Le coppie totali che parteciperanno al programma sono otto: cinque composte da una pupa e un secchione, tre composte da un pupo e una secchiona (da qui il “viceversa”, rispetto alla versione originale). “La pupa e il secchione e viceversa” andrà in onda giovedì 21 gennaio in prima serata, su Italia 1.