La pupa e il secchione: anticipazioni e novità della puntata del 21 Gennaio

Il programma la Pupa e il Secchione è tornato, pronto più che mai a coinvolgere ogni spettatore. Ecco a voi qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera è confermato. È tutto pronto per il debutto de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il celebre programma televisivo intratterrà e divertirà il pubblico, il quale non vede l’ora di scoprire che cosa ci riserverà la prima puntata. La trasmissione andrà in onda oggi, giovedì 21 Gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1. Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione sull’attesissimo show.

Leggi anche->Andrea Pucci, chi è la fidanzata Priscila Prado: brasiliana, ha due gemelli

Il programma televisivo tornerà in onda con una nuova edizione. Tra i membri del cast troveremo pupe, pupi e secchione e secchioni. Al timone della nave ci sarà niente meno che il celebre Andrea Pucci. L’uomo sarà affiancato dalla bellissima Francesca Cipriani e il pubblico non vede l’ora di assistere a delle nuove, divertentissime gag messe in scena dai due.

Leggi anche->Uomini e Donne, ritorno di fiamma per una coppia scoppiata: le indiscrezioni

Il reality show è stato girato in una location poco lontana da Roma, ed è pronto a sorprendere tutti i telespettatori durante il debutto della quarta edizione. Il programma andrà in onda a partire dalle ore 21:30, su Italia 1. Le Pupe e i Secchioni, e Viceversa, vivranno tutti insieme in una villa, rendendo così ancora più concreto l’esperimento sociale. Come reagiranno due mondi completamente diversi messi a diretto confronto? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La Pupa e il Secchione e Viceversa: in anteprima i nomi dei prossimi concorrenti

Sono tutti pronti alla puntata che andrà in onda stasera su Italia 1 de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021. Il ritorno del celebre programma televisivo ha mandato i telespettatori su di giri, e non vedono tutti l’ora di scoprire quali divertenti colpi di scena li terrà incollati al televisore. Secondo le anticipazioni, il cast sarà composto da 8 coppie: 5 saranno formate da 5 pupe e 5 secchioni, e 3 saranno formate, viceversa, da 3 secchione e 3 pupi. Il sito Wbboh.it ha anticipato i nomi dei concorrenti. Scopriamone alcuni insieme. I tre pupi saranno volti noti, già visti all’interno del piccolo schermo italiano. Si tratta di Matteo Diamante, Mattia Garufi, e Gianluca Tornese. Tra le pupe troveremo invece Jessica Bucci, Laura Antonelli, Stephanie Bellarte, Miryea Stabile, e Linda Taddei. Sono tutti curiosi di scoprire stasera chi altro farà parte del cast.