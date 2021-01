Incidente gravissimo, camionista 25 muore in modo atroce

Un giovane autotrasportatore va incontro ad una terribile fine mentre compie il proprio lavoro. L’incidente con un altro tir è tremendo.

È inconsolabile il dolore di un uomo che ha perso il proprio giovane figlio in un incidente. Un terribile schianto ha infatti portato a compimento in maniera inesorabile e dolorosissima la giovane vita di Filippo. Ed il padre Francesco non riesce a darsi pace. L’esistenza sua e della famiglia, dei parenti e degli amici che conoscevano questo ragazzo serio, laborioso, educato e laborioso è cambiata per sempre. Ed in peggio.

Filippo aveva soltanto 25 anni, compiuti tra l’altro lo scorso 5 gennaio 2021. La famiglia era originaria della piccola località di Petronà, in provincia di Catanzaro. Ma dalla Calabria si era spostata in Toscana, a non grande distanza da Pisa. L’incidente che ha coinvolto in maniera fatale il 25enne si è verificato in Veneto, all’interno del comune veneziano di Portogruaro. Il ragazzo lavorava come autotrasportatore ma due giorni fa, verso l’ora di pranzo, un altro tir si è schiantato contro il suo lungo un tratto dell’Autostrada A4.

Incidente, Filippo muore in un incidente tra due camion

I soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco accorsi sul luogo del disastro hanno estratto il ragazzo dai rottami del suo camion. Era ancora vivo, ma le lesioni riscontrate sono risultate troppo gravi per porvi rimedio. E lui è morto pochissimi istanti dopo, sotto agli occhi di chi ha provato a salvarlo.

I due mezzi pesanti hanno invaso la corsia di circolazione e sono servite quasi tre ore per liberare l’autostrada e consentire la normale ripresa del traffico. Filippo lavorava per l’azienda di autotrasporti della famiglia. Su quanto successo sta indagando la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso e sta valutando eventuali responsabilità. Illeso l’altro conducente.