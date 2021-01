Gabry Ponte operato al cuore: ecco le sue condizioni

Il noto dj ed ex membro degli Eiffel 65 Gabry Ponte è stato operato al cuore: ecco le sue condizioni dopo l’intervento.

Aveva destato molta preoccupazione tra i suoi fan l’intervento al cuore che avrebbe dovuto subire nei giorni scorsi Gabry Ponte. Il noto dj ed ex membro degli Eiffel 65 era infatti apparso sui social network per annunciare personalmente la delicata operazione che avrebbe dovuto subire.

Il celebre dj, membro in passato degli apprezzatissimi Eiffel 65 e autore del brano ‘Figli di Pitagora’ divenuto un tormentone senza tempo, aveva spiegato ai suoi tanti follower tutto con grande calma ed ottimismo. “Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino”, le sue parole.

Come sta Gabry Ponte, operato al cuore nelle scorse ore

Il noto dj un po’ aveva scherzato sul suo problema di salute: “Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”. Si tratta di un difetto congenito, che a lungo andare è degenerativo, ma che a quanto pare fino a oggi non gli avrebbe mai creato dei veri problemi. In ogni caso, Gabry Ponte aveva spiegato di essere sempre stato monitorato in questi anni.

Oggi l’ex membro degli Eiffel 65 è tornato sui social network per spiegare dal suo profilo Instagram: “Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice… L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi”. Il ringraziamento del dj si chiude con un “vi voglio bene” e la promessa di aggiornamenti a stretto giro.