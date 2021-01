Diletta Leotta, il rapporto con Can Yaman: un amico conferma tutto

Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio: un amico dell’attore turco racconta cosa sta succedendo tra quest’ultimo e la conduttrice di DAZN.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta è amore vero. A rivelarlo è un amico dell’attore turco al settimanale Nuovo. La fonte (che preferisce restare anonima) conferma che i due si sono conosciuti grazie a Instagram e poi, con la complicità di amici in comune, sono riusciti a incontrarsi di persona. E assicura che il fascinoso 31enne e l’ex volto di Sky Sport fanno sul serio: completamente travolti dalla passione, pare non vogliano lasciarsi più.

La passione travolgente tra Diletta Leotta e Can Yaman

L’amico di Can Yaman spiega che il rapporto tra quest’ultimo con Diletta Leotta per il momento procede a distanza dopo i cinque giorni trascorsi in albergo a Roma. Lui è rientrato in Turchia mentre lei gira da un capo all’altro dell’Italia, a seconda degli eventi calcistici da seguire. Ma il futuro dell’attore è nel Belpaese (dove in questo periodo, tra l’altro, sta lavorando moltissimo) .

Can Yaman starebbe valutando in particolare di trasferirsi a Milano, dove la bionda presentatrice vive ormai da qualche anno. Resta da capire quando. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma sui social network i due hanno postato le stesse canzoni e le stesse foto nel giro di pochi minuti. Insomma, l’intesa che sta crescendo anche a distanza, e al prossimo incontro (forse a giorni: si mormora di una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021) potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio.

