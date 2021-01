Diana Del Bufalo, chi è la mamma Ornella Pratesi: anche lei è un’artista

Diana Del Bufalo è figlia d’arte, visto che sua madre, Ornella Pratesi, è un noto soprano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La madre di Diana e Giano Del Bufalo, Ornella Pratesi, è una famosa cantante lirica. Ad accomunare le due donne non è solo la militanza artistica, ma anche una fortissima somiglianza. “I miei genitori sono separati, la loro sofferenza mi ha scioccato” ha raccontato tempo fa Diana, parlando del rapporto con la mamma e con il papà Dario, architetto e archeologo: “Mi hanno amata e non mi hanno fatto mancare nulla”. L’attrice, però, non dimentica i loro “litigi” e lo shock provocato dalla fine del loro amore.

L’identikit di Ornella Pratesi

Nata a Roma, Ornella Pratesi si è perfezionata in canto lirico con il soprano Mirella Ronconi Solenghi, preparando i ruoli di repertorio con il Maestro Rolando Nicolosi. Ha interpretato in Italia e all’estero opere liriche dal grande repertorio (Bohème, Suor Angelica, Traviata, Trovatore, Don Giovanni, Nozze di Figaro, Così fan tutte), opere sacre e messe di Verdi, Puccini, Mozart, Pergolesi, Rossini e Vivaldi.

Ornella Pratesi ha inoltre registrato per la casa discografica Bongiovanni “Il sagrifizio di Abramo” di Cimarosa e “La clemenza di Tito” di Caldara, e per la Chicco Classica lo “Stabat Mater” di Rossini con il Baritono Simone Alaimo. Ha collaborato spesso con Radiotelevisione italiana e nell’Aprile 2004 ha cantato alla sala Nervi in Vaticano in onore del compleanno di Papa Giovanni Paolo II, evento trasmesso in mondovisione su Rai International. Più di recente ha interpretato l’Ave Maria del Maestro Rolando Nicolosi trasmessa due volte su Rai 2.

