Compie 81 anni Placido Domingo: la risposta alle gravi accuse di 51 donne

Compie 81 anni Placido Domingo, una vera e propria leggenda dell’opera. Eccome come ha risposto alle accuse contro di lui.

José “Placido” Domingo Embil è nato il 21 gennaio del 1941 a Madrid. A otto anni si trasferisce in Messico con i genitori e di lì a poco inizia a fare le prime esperienze sul palcoscenico.

L’uomo è certamente tra le figure più leggendarie dell’opera, ma nonostante una carriera brillante ha dovuto aver a che fare con uno scandalo che l’ha travolto nel 2019. Scopriamo di cosa si tratta.

Placido Domingo: la leggenda dell’opera risponde alle accuse

Domingo è una vera e propria star della lirica e ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Nella sua carriera conta più di 150 primi ruoli e negli anni ’90 è arrivato al picco della popolarità grazie ai Tre tenori e all’unione dei capolavori dell’Ottocento, i classici della canzone napoletana e i successi pop.

Dopo il debutto in Messico è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti dove si è reso protagonista di molte opere. Il suo nome diventa famoso anche in Italia dove sale sul palco per la prima nel 1969.

A rendere ancora più particolare la carriera nella lirica è l’alternanza come direttore d’orchestra. La sua carriera stupefacente non è riuscito a salvarlo dalle critiche e da uno scandalo scoppiato nel 2019. Diverse donne lo hanno accusato di abusi e molestie accadute durante gli anni ’80. L’uomo ha successivamente espresso il suo parere per la vicenda: “Sono veramente dispiaciuto per il dolore che ho causato. Accetto la piena responsabilità delle mie azioni”.

Nel marzo 2020 è anche risultato positivo al Covid-19. Domingo è stato uno dei primi personaggi noti ad ammalarsi e a sottoporsi alla quarantena.