Clerici Giletti, show a ‘È sempre Mezzogiorno’: perché finì l’amore

Negli anni ’90 la coppia Clerici Giletti visse un amore tanto intenso quanto breve. I due si sono ritrovati nel programma di lei su Rai 1.

Quella di ‘È Sempre Mezzogiorno‘ di giovedì 21 gennaio 2021 è stata una puntata davvero speciale. Infatti Antonella Clerici ha ospitato Massimo Giletti. L’attuale conduttore televisivo di ‘Non è l’Arena’ su La7 non è solo un ex collega in Rai della Clerici. In realtà lui e lei sono molto altro, in maniera reciproca. Infatti nel corso degli anni ’90 i due ebbero una relazione, che non durò molto.

Alla Clerici Giletti ha svelato: “Mia madre avrebbe voluto esserti suocera. Ma poi non ha insistito, non voleva che tu diventassi una martire continuando a stare con uno come me”. E poi: “Ho sentito Antonio Ricci, lui è sempre molto contento di potere pescare dalla tua trasmissione per fare della satira con la sua Striscia la Notizia”. Ed Antonellina è stata al gioco, facendo sfoggio come sempre di classe e di autoironia. La storia Clerici Giletti avvenne ormai molto tempo fa e, nonostante abbia avuto una durata relativamente breve (si parla di un anno, n.d.r.) terminò senza traumi o contraccolpi, a parte il comprensibile dispiacere iniziale.

Clerici Giletti, lui ha spiegato perché finì il loro fidanzamento

Infatti dopo di allora il rapporto tra i due è rimasto di cordialità. A parlarne fu lo stesso Giletti circa un anno fa, nel corso di una intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Lui descrisse la Clerici come una donna capace di farlo emozionare e come una delle donne che ha saputo amare con sincerità.

Perché finì tutto? “Perché Antonella voleva avere una famiglia. Come tutte le donne, ad un certo momento ha desiderato avere dei figli. Ma questo non collimava con la mia volontà. Accadde dopo un anno che stavamo insieme. Non avevo il diritto di renderla infelice e mi sono allontanato. Lei ha capito tutto”.