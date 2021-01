Calciomercato, addio ad un passo: a breve Milik sarà in viaggio

Arek Milik lascerà Napoli. L’attaccante polacco tra pochi minuti raggiungerà la sua nuova destinazione, poi le visite mediche

Arek Milik sarà il nuovo attaccante del Marsiglia. La trattativa è stata bloccata proprio nelle ultime e come svelato da Sky Sport tra pochi minuti il centravanti polacco volerà verso la Francia: poi le visite mediche di rito. La formula sarà quella di prestito con obbligo di acquisto con 8 milioni più 4 di bonus: infine, previsto anche il 20% di una futura trattativa. Con il contratto in scadenza a giugno 2021, lo stesso presidente De Laurentiis è riuscito a lasciarlo partire subito ottenendo una cifra adeguata visto l’addio che sarebbe arrivato a parametro zero in estate. La storia d’amore tra il Napoli e Milik non è finita nel migliore dei modi anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno martoriato durante la sua avventura azzurra. Il centravanti polacco ora vuole riscattarsi per prepararsi alla grande agli Europei, in programma proprio nel prossimo giugno.

Leggi anche –> Calciomercato Napoli, addio Milik: ufficialità nelle prossime ore

Leggi anche –> Juventus in pressing su Milik: “Spinge per non fargli accettare il rinnovo col Napoli”

Calciomercato, Milik colpo del Marsiglia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ai microfoni di Rai Sport lo stesso direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, aveva svelato la fattibilità dell’operazione a pochi minuti dall’inizio della Supercoppa italiana contro la Juventus: “Stiamo lavorando all’operazione con il Marsiglia, le parti sono tre: i due club e il giocatore. Ci sono delle cose da sistemare, vediamo.