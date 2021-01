Belen incinta, la showgirl: “Mai detto quelle parole”, ma non smentisce

Sta diventando un caso la presunta gravidanza di Belen Rodriguez, la showgirl sarebbe incinta: “Mai detto quelle parole”, ma non smentisce.

Belen Rodriguez rompe il silenzio rispetto alle voci su una sua presunta gravidanza e lo fa attraverso le Instagram Stories. Il suo profilo social è infatti seguitissimo ed è attraverso questo che lei resta in contatto coi suoi fan. Abbiamo più volte visto in passato infatti come lei ci tenga a rimanere in contatto coi follower e ad aggiornarlo su quanto le accade.

Così, mentre il gossip sul partner Antonino Spinalbese e la presunta gravidanza imperversa, Belen sceglie di dire la sua e di spiegare che quella diffusa da un noto settimanale è una notizia che non corrisponde al vero. O per essere più precisi, che lei non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito.

La showgirl Belen è incinta? Ecco le sue parole su Instagram Stories

Il settimanale titola infatti in prima pagina con la notizia della gravidanza della showgirl, non solo dandola per certa, ma riportando anche un virgolettato. “Sono felicissima, non desideravo altro dalla vita”, sono le parole attribuite a Belen Rodriguez e apparse appunto sul settimanale. Parole che a quanto pare la showgirl non avrebbe mai pronunciato e chi tiene a specificarlo.

Belen Rodriguez bolla in sostanza come “fake” quanto riportato dal settimanale, ma fermandosi solo a quelle che sono le sue parole. Sottolinea infatti: “Ci tengo a chiarire che non ho lasciato nessuna dichiarazione a nessun settimanale”. Insomma, il virgolettato attribuito a lei non è suo, ma nella stessa storia pubblicata su Instagram non si fanno riferimenti alla veridicità della notizia su una sua gravidanza. Per cui, i fan sognano ancora di vederla presto mamma.