Belen incinta, la reazione dell’ex marito Stefano De Martino

Incinta dopo pochi mesi dall’inizio della relazione: Belen Rodriguez aspetterebbe un figlio da Antonino Spinalbese.

La showgirl e conduttrice argentina Belen Rodriguez sarebbe incinta: lo ha rivelato qualche giorno fa una rivista di gossip e a quanto pare la donna di spettacolo molto famosa in Italia sarebbe già al quarto mese di gravidanza. Sarebbe il figlio del suo attuale fidanzato, ovvero Antonino Spinalbese.

Il giovane è il suo parrucchiere di fiducia, più piccolo di lei di 10 anni: la storia tra i due è nata in estate. La 36enne ex di Stefano De Martino aveva già avuto da quest’ultimo il piccolo Santiago nel 2013. Ma a quanto pare, il bambino tra qualche mese potrebbe avere un fratellino o una sorellina.

Davvero Belen è incinta? La reazione dell’ex marito Stefano De Martino alla notizia

Si tratta di una voce che i diretti interessati non confermano, né smentiscono, ma stando a chi conosce bene la showgirl, sembra che Belen Rodriguez non sia mai stata così felice. La love story con Antonino Spinalbese a quanto pare prosegue a gonfie vele e davvero la gravidanza non sarebbe da escludersi. La passione tra i due è alle stelle: non a caso la showgirl sudamericana su Instagram è dedita alle dediche quantomeno smielate. E in questa situazione, cosa dice l’ex marito?

Sembra che Stefano De Martino sarebbe a conoscenza della gravidanza di Belen: la sua ex moglie sarebbe incinta e da quanto riferiscono i ben informati, lui non l’avrebbe presa assolutamente bene. Difatti, poco dopo il lockdown dei primi mesi del 2020 c’è stata la chiusura definitiva del rapporto, ma a quanto pare lui è rimasto molto perplesso circa la notizia che si è diffusa sulla nuova gravidanza dell’ex moglie. Anche perché lui, come molti altri, sosterrebbe che la relazione tra Belen e Spinalbese sia ancora agli inizi e una gravidanza sarebbe prematura.