Anna Safroncik, lutto tremendo per l’attrice: “Dolore immenso perderti”

La bella Anna Safroncik ha il cuore a pezzi. Nelle scorse ore l’attrice ha perso una persona amatissima, il centro della sua vita.

Nelle scorse ore Anna Safroncik ha subito un brutto lutto. Si tratta di una di quelle perdite che segnano una persona per molto tempo, e che richiedono parecchio per essere metabolizzate ed accettate. La bella attrice italo-ucraina ha dovuto dare l’ultimo saluto all’adorata nonna.

Leggi anche –> Chi è la Safroncik: età, vita privata e carriera dell’attrice

La 40enne interprete di diverse fiction in particolar modo sui canali Mediaset ha dato la triste notizia ai suoi followers con un apposito post pubblicato su Instagram. Qui possiamo vedere la stessa Anna Safroncik e la nonna in uno scatto realizzato alcuni mesi fa, nel quale entrambe appaiono sorridenti. Ed alla immagine in questione una affranta Anna accompagna le seguenti parole: “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti. Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”. Il messaggio ha ricevuto tante interazioni da parte degli ammiratori della Safroncik.

Leggi anche –> Blackout challenge, bimba di 10 anni vicina alla morte per gioco assurdo

Anna Safroncik, addio alla amatissima nonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

Tantissimi sono i ‘mi piace’ e le parole di conforto e di affetto rilasciate da molti fans che apprezzano l’attrice. La quale piace da sempre per la semplicità che la contraddistingue. Lei vive in Italia sin da quando ha 12 anni, quando la sua famiglia si trasferì ad Arezzo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Guillermo Mariotto, il cuore spezzato: “Non vedo mamma da anni”

Da bambina Anna aveva approfondito gli studi di recitazione, danza, canto e musica in una accademia specializzata di Kiev, a partire dal 1988. Un percorso cominciato all’età di 7 anni e che ancora prosegue oggi.