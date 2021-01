Amici 20, Arisa furiosa con Rudy Zerbi: “Rompe le pa**e”. La cantante ha criticato aspramente la richiesta del suo collega alla produzione del programma. Ecco come sono andate le cose tra loro.





Non mancano le scintille tra i maestri di canto, in questa edizione del programma televisivo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi a scontrarsi sono stati Arisa e Rudy Zerbi.

Continua a serpeggiare la tensione anche tra i membri del corpo docente della scuola di Amici di Maria De Filippi. Oggi lo scontro è avvenuto tra Arisa e Rudy Zerbi, tra i quali già nelle puntate precedenti non era di certo corso buon sangue. A mettere l’uno contro l’altra i maestri, era stato, alcune puntate fa, il giudizio divergente dei due sull’allieva Arianna. Questa volta Arisa e Rudy si sono ritrovati contrapposti per via di un altro allievo, Raffaele.

Lo scontro tra i due è nato da una richiesta inoltrata da Rudy alla produzione del programma, ovvero quella di non pubblicare sulle piattaforme il brano inedito dell’allievo Raffaele. Arisa, in totale disaccordo con questo intento del suo collega, è andata su tutte le furie.

La cantante, profondamente arrabbiata per quanto proposto dal suo collega Zerbi, in merito al brano di un suo allievo, ha affermato: “Non so se questa cosa si può fare ma lo trovo veramente scorretto. Ma proprio che mi vuole rompere le pa**e a me”. Arisa ha continuato ancora: “Ma a lui che gli cambia se lo pubblicano o no?”. Per altro la cantante ha dovuto incoraggiare il suo allievo, molto abbattuto a causa delle dichiarazioni di Rudy, e si è sfogata ancora: “Ha finito con Arianna e inizia con te? Non è giusto!”.