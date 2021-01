Alain Delon, grave lutto per l’attore francese: il dramma dell’ex moglie

Grave lutto per l’attore francese Alain Delon: il dramma dell’ex moglie Nathalie, morta a 79 anni, parla il figlio Anthony.

Anthony Delon ha annunciato oggi giovedì 21 gennaio la morte di sua madre Nathalie. La donna aveva 79 anni. L’attore figlio d’arte ha pubblicato un sobrio sfondo nero con la scritta “R.I.P Maman”. Possiamo quindi vedere una seconda immagine di lui che la abbraccia. “E’ morta questa mattina alle 11 a Parigi, circondata dai suoi parenti”, ha detto all’Afp.

Leggi anche –> Alain Delon, come sta dopo l’emorragia cerebrale – VIDEO

L’uomo ha anche spiegato che la madre sarebbe morta di cancro, che se l’è portata via in poco tempo. Anche lei attrice, nome all’anagrafe Francine Canovas, sposò l’attore nell’estate del 1964 prima di divorziare quattro anni dopo. Era nota al grande pubblico per il suo ruolo in “Frank Costello faccia d’angelo” nel 1967.

Leggi anche –> Alain Delon colpito da ictus cerebrale: operato d’urgenza, ecco le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Nathalie Delon, ex moglie dell’attore Alain Delon

Successivamente, l’attrice aveva preso parte a una trentina di altre pellicole, intanto nel 1969 era finita la sua relazione con il marito, notissimo attore. Ultimamente, proprio a inizio di quest’anno, il figlio Anthony aveva pubblicato una foto dei due genitori che parevano essersi ritrovati e aver ritrovato l’armonia oltre 50 anni dopo la fine della loro relazione. Una storia d’amore che all’epoca fece molto discutere: infatti Nathalie Delon, di origini marocchine, sbarcò a Parigi nel 1962 dopo aver lasciato il suo primo marito, Guy Barthélémy, ex membro del contingente militare di stanza nel paese nordafricano.

Dalla quale relazione ebbe una figlia di nome Nathalie. La giovane donna dagli occhi verdi ha 21 anni e incontra per caso, in una discoteca della capitale, Alain Delon, in piena ascesa e fidanzato con Romy Schneider. Segue tra i due una passione tenuta nascosta prima che Delon lasci la nota collega. Sposata nel modo più segreto possibile, la coppia salì subito a bordo di una nave da crociera per una luna di miele e si stabilì a Los Angeles, dove un mese dopo diede alla luce il figlio Anthony.