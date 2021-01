Vodafone, dopo alcune ore di mal funzionamento l’azienda chiede perdono regalando un mese di internet senza limiti ai clienti lombradi.

Uno spiacevole inconveniente ha colpito alcuni clienti Vodafone ieri, martedì 19 gennaio 2021. Alcune zone della città di Milano, sopratutto in centro e nella periferia Nord-Ovest, si sono di colpo ritrovate senza senza rete. Ne hanno subito le spiacevoli conseguenze non solo i clienti Vodafone, ma anche i clienti delle compagnie che si appoggiano alla sua reta, come per esempio l’emergente ho.mobile. Per ottenere il perdono degli utenti, l’azienda ha deciso di offrire loro un regalo.

Vodafone, un mese di internet illimitato per i clienti lombardi

Il malfunzionamento ha colpito le aree lombarde di Milano, Varese e Como, dove molte persone si sono improvvisamente ritrovati impossibilitate dall’utilizzare il proprio smartphone. Vodafone ha subito comunicato ai clienti di essere a conoscenza del disservizio, e di essere alla ricerca di una soluzione. I tecnici dell’azienda sono riusciti a ripristinare il servizio in pochissimo tempo, e alle 11:30 era già possibile ricominciare ad utilizzare il telefono in maniera normale.

Per scusarsi per il fastidio causato, Vodafone ha deciso di regalare agli utenti delle aree interessate dal malfunzionamento un mese di navigazione internet con Giga illimitati. Inconvenienti del genere possono capitare, ma Vodafone ha sicuramente trovato il modo di ottenere il perdono dei propri clienti.