Udinese Atalanta Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Udinese e Atalanta è il recupero del 6 dicembre della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue a tappe forzate il calcio italiano: dopo la sfida di ieri, che ha visto lo Spezia battere una Roma che ne ha combinate di tutti i colori, oggi è la volta alle ore 15.00 del recupero della partita tra Udinese e Atalanta, originariamente prevista per il 6 dicembre e poi rinviata a causa delle avverse condizioni meteo.

Le due squadre affrontano il match di oggi da prospettive totalmente diverse: la formazione di casa ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque uscite e intende riprendere la corsa in chiave salvezza, gli ospiti con una vittoria andrebbero solitari al terzo posto dietro Milan e Inter, le due milanesi ampiamente in vetta al campionato. Il match di questo pomeriggio viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Udinese – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio alla Dacia Arena di Udine è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Udinese e Atalanta si affrontano in serie A per la 73esima volta e il bilancio è molto equilibrato, con 27 vittorie friulane contro le 22 bergamasche e 23 pareggi. Per quanto riguarda il computo dei gol, Atalanta leggermente avanti con 89 reti complessivamente segnate a 85. L’ultima vittoria interna della squadra friulana è un due a uno che risale al 29 ottobre 2017. Il capocannoniere di questa sfida è Totò Di Natale con sei gol, insieme a Rasmussen per l’Atalanta.

Udinese e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Gotti e Gasperini hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.