By

Tommaso Zorzi ha fatto una confessione inaspettata agli inquilini della Casa deò GF Vip, raccontando un episodio doloroso.

.C’è sempre tempo per le confessioni e i momenti di emotività e sguardo verso il passato nella Casa del Grande Fratello VIP e anche questa volta i fan del reality show più seguito della tv italiana non sono rimasti delusi. Tommaso Zorzi è stato protagonista di un’accorata confessione e un racconto di una storia d’amore finita male, che gli ha lasciato una ferita profonda. L’influencer ha colto così l’occasione per aprirsi agli altri inquilini della Casa, che lo hanno ascoltato e sostenuto.

Tommaso Zorzi, la storia d’amore che lo ha distrutto

L’occasione del racconto è stato uno spuntino serale in cui i vipponi si sono ritrovati al tavolo della cucina per chiacchierare e aprirsi agli altri. E così ha fatto Tommaso Zorzi che ha raccontato di una storia d’amore dolorosa, con un ragazzo conosciuto a Glasgow che lo aveva completamente annullato come persona a causa di un rapporto molto sbilanciato.

Leggi anche–> GF Vip, Cecilia terrorizzata: ecco cosa sta tramando Tommaso Zorzi

“Le mie paranoie erano che il giorno in cui l’avrei visto ci sarebbe stato un problema e avrebbero annullato il volo” ha raccontato Zorzi mentre Giulia Salemi gli ha chiesto cosa fosse effettivamente andato storto tra di loro e il motivo della rottura. Zorzi è molto restìo inizialmente nel parlare della faccenda, evidentemente ancora una ferita aperta per lui, ma alla fine si apre convinto anche da Stefania Orlando, che è già a conoscenza della storia.

Leggi anche–> GF Vip, Tommaso Zorzi crolla: “Vomita e sta male”. Cos’è successo

“Durante una serata in discoteca lo vedo avvicinarsi a un altro uomo” – ha raccontato Tommaso – “Chiedo spiegazioni, ma lui fece nei miei confronti un bruttissimo gesto di violenza, dopo il quale venni lasciato da solo in strada. Da lì ho detto no.”. L’influencer ha poi aggiunto di aver lasciato il ragazzo qualche giorno dopo quell’episodio.