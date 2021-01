Tommaso Buti, chi è l’imprenditore sciupafemmine graziato da Trump

Tra i 73 personaggi che hanno ricevuto la grazia da Trump figura anche l’italiano Tommaso Buti, molto noto per le sue vicende di gossip

L’ultimo atto di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, prima di cedere il ruolo di uomo più potente del mondo a Joe Biden, ha visto l’imprenditore concedere la grazia a 73 persone attualmente detenute negli USA. E tra coloro che hanno beneficiato del perdono presidenziale figura anche un cittadino italiano, Tommaso Buti. L’elenco ufficiale diffuso dalla Casa Bianca include anche il nome di questo imprenditore toscano.

Sul sito web ufficiale governativo della Casa Bianca si legge, tradotto dall’inglese: “Tommaso Buti – Il presidente Trump ha concesso la piena grazia a Tommaso Buti. Il signor Buti è un cittadino italiano e un rispettato uomo d’affari. È il Chief Operating Officer di una grande azienda italiana e ha avviato un’iniziativa di beneficenza di successo per raccogliere fondi per l’UNICEF. Più di 20 anni fa, il signor Buti è stato accusato di frode finanziaria che coinvolge una catena di ristoranti. Tuttavia, non è stato condannato negli Stati Uniti”. E subito l’italiano ha ringraziato Trump, diffondendo una nota ufficiale per tramite dell’avvocatessa che lo assiste.

Tommaso Buti, i guai con la giustizia ed i suoi flirt noti

Le accuse contro di lui risalivano ad inizio anni 2000 e riguardavano ipotesi di reato contro il patrimonio, con un processo celebrato in Italia. Buti venne prosciolto poi nel 2007 dalla Corte d’Appello. La grazia ricevuta da Donald Trump lo scagiona del tutto dal rischio di dovere subite un eventuale processo di revisione. La condanna in Italia, poi annullata, riguardava investimenti nella ristorazione e nei beni di lusso. Negli Stati Uniti Buti fondò una carriera di ristoranti, i Fashion Cafè, frequentati da tantissimi vip, fino a quando lui non dichiarò la bancarotta.

La lista di donne con cui avrebbe avuto delle relazioni è folta

La magistratura di New York ne chiese l’arresto in Italia sul finire del 2000 ma senza mai subire l’estradizione negli Stati Uniti. Di Buti si è anche parlato per i suoi flirt con donne bellissime e molto note. Si parla di frequentazioni con Claudia Galanti, Manuela Arcuri, Martina Stella, Luisa Corna, Anna Falchi e Beatrice Borromeo tra le altre. Mentre la sua ex moglie è una passata Miss Universo, Daniela Pestova, dalla quale ha avuto un figlio. Lui ha anche un profilo Instagram che però è privato. Senza contare poi le amicizie potenti che l’imprenditore fiorentino ancora detiene.