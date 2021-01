Sky Wi-fi triplica la copertura: ora arriva in 1500 città

Novità nel settore della telefonia: Sky Wi-fi triplica la copertura, la fibra arriva in 1.500 città grazie ad una partnership con Fastweb

Novità dal mondo degli operatori telefonici di rete fissa. Sky è entrata da qualche tempo sul mercato e nelle ultime ore si è registrato un nuovo passo in avanti. Sono state triplicate, infatti, le aree di copertura. Ora il colosso internazionale copre 1500 città. Ciò è stato reso possibile grazie ad un accordo con un altro importante operatore del settore, dotato delle infrastrutture. Si tratta di Fastweb. Il servizio ora è presente in 1500 città italiane, la maggior parte capoluoghi di provincia. Tra le principali città che rientrano nella copertura di Sky da oggi 20 gennaio, ci sono: Trieste, Trento, Lodi, Rimini, Massa, Viterbo, Avellino e Trani. Oltre a nuove città, si è raggiunto un miglioramento anche in altri centri. Nelle grandi città, a Roma ora Sky Wi-Fi arriva nel 74% della città, mentre a Genova e Firenze la copertura raggiunge il 94%.

Sky wi-fi cresce ancora: parla l’amministratore

L’accordo con Fastweb prevede la fornitura del servizio di connettività per raggiungere le case con la migliore tecnologia FTTC che risulta disponibile in quelle zone del paese non coperte dalla fibra di Open Fiber. Intanto l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha manifestato soddisfazione per il nuovo risultato raggiunto: “Siamo felici di poter dare ad ancora più persone la possibilità di accedere alla qualità e alla potenza della connessione ultra broadband di Sky Wi-fi – si legge sul Corriere della Sera – e di poter scegliere la semplicità della nostra soluzione triple play”.

Questo accordo, afferma l’amministratore, riuscirà in breve tempo a consentire a Sky di coprire tutte le aree del paese in maniera capillare. L’offerta Sky, internet e voce, mette insieme la connessione molto importante di Sky Wi-fi, i contenuti e le produzioni di Sky e Sky Q, con le principali app.

