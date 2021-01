Si tuffa nell’acqua a -20 gradi per salvare un cane – VIDEO

Un giovane e coraggiosissimo giornalista russo si è tuffato in diretta TV in uno stagno gelato per salvare un cane caduto in acqua.

Sembra un film ma è tutto vero. Aleksandr Sašnev, giovane e aitante giornalista russo, si è immerso nell’acqua a -20 gradi sotto zero. L’emittente per cui lavora ha poi fatto sapere che il coraggioso cronista non si è ammalato e sta bene.

Il giovane giornalista che ha sfidato l’acqua gelida

La notizia arriva dalla provincia di Belgorod, città della Russia europea occidentale: il conduttore televisivo Aleksandr Sašnev stava realizzando assieme al suo cameraman un servizio sulle anatre che non sono migrate e stanno trascorrendo l’inverno nello stagno locale, quasi tutto ghiacciato. Lì la temperatura, tanto per rendere l’idea, scende a 20 gradi sotto lo zero.

Quando le riprese erano ormai terminate, un ragazzino ha chiamato i soccorsi piangendo disperato perché aveva visto un cane sprofondato nel gelido stagno e incapace di uscirne. L’aitante giornalista non ci ha pensato due volte: in pochi istanti si è svestito e si è gettato nell’acqua, portando in salvo il quadrupede.

Il giornalista ha poi spiegato ai colleghi dell’agenzia RIA Novosti che da diversi anni pratica nuoto invernale e che considera “un grande successo e una cosa importante il fatto di essermi trovato nel posto giusto al momento giusto”. “In questa situazione – ha aggiunto – non c’era tempo per pensare ‘fa freddo, non fa freddo, cosa mi aspetta nell’acqua…’. Il cane era in difficoltà e dovevo agire subito”. Chapeau.

Un plauso va anche al cameraman, che ha fiutato la “notizia” e ha registrato l’intera scena, poi finita sul web. Va da sé che il video della spettacolare performance è subito diventato virale: cliccare per credere.

