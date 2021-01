Roma, caso sostituzioni: nella bufera finisce il team manager

Roma nel ciclone per il caso della sesta sostituzione di coppa, il team manager Gombar chiude l’account social

Il caso incredibile della sesta sostituzione avvenuta nella gara di coppa Italia di ieri sera, sta facendo scalpore non solo a Roma. Intorno al club giallorosso c’era già un ambiente ostile dopo la cocente sconfitta patita contro la Lazio nel derby. Una sconfitta netta che aveva gettato nelle polemiche la squadra. L’ambiente caldo si è fatto subito sentire e i giallorossi hanno anche buttato via la coppa Italia uscendo con la neo promossa Spezia. La vicenda della sesta sostituzione, non regolamentare, ha praticamente fatto scatenare l’ambiente romanista in un ciclone. Stavolta gli occhi sono puntati su un dirigente in particolare: si tratta di Gianluca Gombar, team manager del club capitolino. Molti lo ritengono particolarmente responsabile perchè il calciatore romanista Pellegrini aveva suggerito al manager dell’errore che si stava per commettere sulle sostituzioni. Gombar è accusato di non essersene avveduto del grossolano errore nemmeno sotto l’indicazione altrui.

Roma nella bufera, i tifosi puntano il team manager

I tifosi chiedono a gran voce le dimissioni del dirigente, nella Roma dal 2013 ma team manager dal 2019. Lui ha intanto reso privato il suo account social. Non molto tempo fa su linkedin aveva lasciato un post: “Tutti commettono errori. La differenza principale è che le persone di successo imparano da questi errori. Creando un ambiente in cui va bene commettere errori in modo sicuro, così che le persone possano imparare, vedrai progressi rapidi e meno errori significativi”.

Intanto, mentre a Roma cercano di scagliarsi contro un “colpevole”, la squadra è piombata in pochi giorni in una bolla di polemiche e tensioni. Fonseca ha sulle spalle la situazione e dovrà risollevare la squadra cercando di tenerla distaccata da quanto bolle intorno alla Roma. La sorte ha voluto che tornasse di nuovo lo Spezia all’Olimpico. Sabato c’è la possibilità di spazzare via le polemiche.

