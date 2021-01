Quanto guadagna un rider e la storia dei 3mila euro al mese…

Quanto guadagna veramente un rider? La storia del fattorino che faceva il commercialista a cui non crede nessuno

Quanto guadagna veramente un rider? E’ la domanda che in tanti si sono posti dopo la storia del fattorino che ha dichiarato di guadagnare tra le 2 e le 3mila euro al mese. Emanuele è il suo nome e faceva il commercialista, storia in parte smentita rispetto a quanto stesse circolando sui social. Intanto Emanuele lavora da due anni prima dell’arrivo del Covid, e non come si era detto. Poi non è mai stato commercialista, mai iscritto all’albo, ha semplicemente studiato ragioneria. “Ho studiato ragioneria — scrive su Twitter — e sono stato tirocinante presso uno studio commerciale, senza però esercitare la professione. Sono iscritto ad Ugl Rider, con la quale ho partecipato ai tavoli negoziali per la trattativa con AssoDelivery, che ha portato alla firma del Ccnl Rider“.

La storia del rider e dei 3mila euro al mese

Poi ha postato anche su Linkedin e qui è arrivato un commento di un altro fattorino, smascherando il tutto: “Ci sono inesattezze, il rider sono io Emanuele Zappala età 37 anni, ho studiato ragioneria, sono stato tirocinante in uno studio commercialistico addetto alle buste paga. Ho anche altre esperienze lavorative, non sono passato direttamente dal commercialista al rider, sicuro al telefono ci siamo capiti male. Detto questo, come detto mille volte, ho guadagni per dimostrare il tutto, e sono a disposizione di chiunque voglia fare una giornata di lavoro con me”, ha dichiarato il rider.

Poi si è passati alla risposta del guadagno del rider. Il portale debunking ha chiarito. Un rider guadagna 7,50 euro all’ora lordi all’incirca. Per arrivare a 4mila euro lordi è necessario lavorare in media 18 ore al giorno. In media, invece, il guadagno di un rider si aggira tra 800 e 1200 euro mensili. Intanto le dichiarazioni di Emanuele hanno fatto alcune associazioni di categoria che ha smentito questi guadagni chiedendo contratti con più tutele.

