Ps5 nuovamente esaurite in pochi secondi: i bagarini comprano 2000 unità

2000 unità di Ps5 sono state esaurite in pochi secondi in Uk. La colpa in questo caso è di un gruppo di bagarini che le ha sottratte agli acquirenti.

La carenza di scorte disponibili al lancio ha fatto sì che Ps5 divenisse l’oggetto tech più desiderato in assoluto della fine del 2020. Come detto già in altre occasioni la carenza di scorte è dovuta certamente ad un ritardo nella produzione che è da collegare alla pandemia. Tuttavia sono anche altri i fattori che hanno permesso una vendita così rapida delle console Sony in questi primi mesi di ingresso sul mercato. La prima è la grande richiesta da parte della community, la seconda è la presenza di bot che si accaparrano un grosso numero delle console a disposizione su internet.

Questi soggetti comprano interi stock di console al fine di poter rivendere le singole unità a prezzi gonfiati. Ci sono siti in cui è possibile trovare la Ps5 ad oltre 1000 euro, ovvero il doppio del suo valore di mercato. La piaga degli scalper è stata favorita proprio dalla pandemia. A causa delle restrizioni applicate dai vari governi per contrastare il Covid, infatti, tutti i negozi sono stati costretti a vendere la console esclusivamente online, permettendo a questi soggetti di sottrarre le unità agli acquirenti interessati.

Ps5 nuovamente esaurite in pochi secondi: è colpa dei bagarini

Questo fenomeno è andato avanti per tutto il 2020 e si sperava che nel 2021 potesse essere arginato in qualche modo. Attualmente, però, così non è stato. Qualche giorno fa Sony ha rifornito con 2000 unità la catena di gaming britannica Game. Molti acquirenti hanno provato a prenotare una copia ma nessuno o quasi ci è riuscito. Questo perché pare che i bagarini siano riusciti ad aggirare il meccanismo di controllo che blocca l’acquisto delle console al singolo utente e si sarebbero assicurati la maggior parte dello stock.

A renderlo noto sono stati gli stessi bagarini, i quali si sono vantati dell’acquisto sui social scrivendo: “Diventa ogni volta più facile”. Ad essere onesti non è possibile sapere quante unità hanno sottratto agli acquirenti, né se il tweet in questione sia frutto di un troll che si diverte a fare infuriare gli appassionati che non hanno ancora potuto mettere le mani sulla loro ps5. Il fenomeno degli scalper, tuttavia, è tutt’altro che uno scherzo e ancora oggi c’è chi rivende la console a prezzi folli. Il consiglio è quello di non cedere alla tentazione e attendere che numeri più elevati del prodotto arrivino sul mercato.

