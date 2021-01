Puntata come sempre abbastanza movimentata di Pomeriggio 5, colpo di scena in diretta: Barbara D’Urso ferma tutto.

Brusca interruzione di Barbara D’Urso nei confronti di un suo inviato: avviene tutto in maniera molto concitata durante la diretta della puntata odierna di Pomeriggio 5. Il motivo? C’è la proclamazione di Joe Biden e per questo ha ritenuto opportuno seguire in diretta l’evento. Andiamo con ordine.

Già nel corso delle anticipazioni, la conduttrice aveva annunciato: “È la terza volta in tredici anni che diamo in diretta l’insediamento di un Presidente degli Stati Uniti”. Insomma, la sospensione di fronte a un evento così importante è risultata di fatto obbligatoria e così in diretta avviene lo stop al suo inviato.

Cosa ha fatto Barbara D’Urso oggi durante Pomeriggio 5

In precedenza, la conduttrice aveva mostrato le immagini di Lady Gaga e Jennifer Lopez che hanno cantato per il nuovo Presidente. La prima, in particolare, aveva intonato l’inno nazionale statunitense. Successivamente, si è passati a un caso di cronaca che ha angosciato il pubblico, ovvero il ritrovamento di un neonato in un edificio abbandonato a Poggioreale, ma proprio mentre iniziava il collegamento da Napoli, la conduttrice ha fermato tutto.

“Scusate, no!”, urla la conduttrice in diretta, stoppando improvvisamente il suo inviato per dare la linea agli Usa, da dove ha trasmesso in diretta la cerimonia di giuramento di Biden. Subito dopo, Barbara D’Urso è rientrata nel salotto di Pomeriggio 5 e la linea è tornata a Napoli. Qui l’inviato ha potuto spiegare la vicenda e la conduttrice si è anche sincerata sulle condizioni della mamma del neonato. Ha infatti domandato: “La mamma come sta? Visto che è una poveraccia che vive in una baracca. Dove sta?”. Si è così scoperto che anche la donna è ricoverata.