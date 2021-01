Napoli, crolla la facciata della chiesa del Rosariello: cosa è successo

Napoli ha avuto un brusco risveglio. Il crollo della facciata di una delle chiede più conosciute del capoluogo ha allarmato la popolazione.

Attimi di panico in centro a Napoli. Una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne è crollata rovinosamente.

La chiesa è anche conosciuta con il nome del “Rosariello” e si trova proprio nel centro del capoluogo campano. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine.

Napoli, crolla la facciata della chiesa: paura e disagi

L’edificio si trova in Piazza Cavour. In base alle ricostruzioni e agli accertamenti si sta ancora cercando di capire le cause del crollo. Oltre alla facciata, avrebbe ceduto anche un solaio con parte dell’edificio adiacente alla chiesa. Nessun ferito, ma tanta paura dato che il crollo è avvenuto intorno alle 8:00. Problemi anche per la viabilità.

La zona è molto frequentata perché accanto all’edificio c’è la Salita Stella che è molto usato da automobilisti e pedoni. Al momento i padri della Chiesa del Rosariello sono entrati scortati dai Vigili del Fuoco per verificare insieme eventuali danni.

Il luogo di culto era regolarmente aperta ai fedeli. “E’ un vero miracolo che non sia rimasto coinvolto nessuno dal momento che alle spalle vi è un istituto scolastico anche per elementari e la zona è molto frequentata”. Queste le parole di un residente. Sul luogo dell’incidente c’è un vero e proprio schieramento di forze: Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia di Stato e Protezione Civile.

Un incidente che avrebbe potuto facilmente trasformarsi in tragedia. Nel frattempo si attendono ulteriori spiegazioni riguardo il cedimento e continua la messa in sicurezza della zona.