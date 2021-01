Navalny punta al “Palazzo Putin da un miliardo di dollari” in una nuova inchiesta. La definisce uno Stato all’interno della Russia

Il leader russo Putin possiede un incredibile villa sul Mar Nero. A svelarlo è l’oppositore politico numero uno del russo, Navalny. Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny ha, inoltre, accusato il presidente Vladimir Putin di utilizzare fondi ottenuti in modo fraudolento per costruire la grande proprietà da un miliardo di dollari. Navalny ha svelato il tutto dopo il suo arresto avvenuto mertedì che ha fatto scatenare l’opinione pubblica internazionale. Secondo lui le accuse sono inesistenti.

La mega villa di Putin sul Mar Nero

La villa è una vera e propria tenuta, uno Stato nello Statto lo ha definito colui che ha svelato il possedimento. Sii trova a Praskoveyevka sulla costa del Mar Nero nella Russia meridionale ed è costata 100 miliardi di rubli vale a dire 1,35 miliardi di dollari. Una sorta di mini impero che sarebbe addirittura più grande di Monaco. Il possedimento sarebbe stato costruito 10 anni fa. “Questa non è una casa di campagna, non un cottage, non una residenza. È un’intera città, o meglio un regno”, ha detto Navalny. Le riprese aeree della vasta tenuta di Putin hanno mostrato una villa a due piani color crema in stile classico con una pista di pattinaggio sotterranea, un anfiteatro e un tunnel di montagna che porta direttamente al Mar Nero.

Navalny ora si trova in carcere lontano da Mosca dopo essere tornato dalla Germania la scorsa domenica. Mel paese teutonico si è trattenuto circa cinque mesi per riprendersi da quello che gli scienziati occidentali hanno definito un avvelenamento da dall’agente nervino Novichok. La Russia nega che Navalny sia stato avvelenato e rifiuta di aprire un’indagine penale sul suo tentato omicidio fino a quando la Germania non fornirà le sue analisi mediche.

