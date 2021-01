Mattino 5, nervi tesissimi: “Come mi hai chiamato?”, interviene la Panicucci

La conduttrice di ‘Mattino 5’, Federica Panicucci, è chiamata a gestire una situazione molto delicata nel corso di un collegamento in diretta.

Una discussione scoppiata nel giro di pochi secondi mette in imbarazzo Federica Panicucci a ‘Mattino 5‘. La trasmissione di Canale 5 è letteralmente funestata dal nervosismo che ha attanagliato un ospite collegato in esterna. Si tratta di un ristoratore, il quale ha travisato qualcosa giunto da studio da parte degli opinionisti Enrico Silvestrin e Candida Morvillo.

Leggi anche –> Federica Panicucci non ce la fa più, lo sfogo in diretta

La 53enne conduttrice televisiva toscana ha però saputo prendere in mano la situazione, tranquillizzando il ristoratore e smentendo tutto quanto. “Nessuno l’ha apostrofata con termini non consoni, altrimenti sarei intervenuta io in maniera decisa. Invito tutti i presenti a calmare gli animi”. L’uomo, intervistato a Milano da una inviata di ‘Mattino 5’, stava fornendo la propria versione in merito alla violazione compiuta avverso i provvedimenti di sicurezza contenuti nell’ultimo Dpcm rilasciato ad inizio settimana. Tra le misure restrittive necessarie da rispettare c’è anche quello che impone la chiusura ai locali, tra bar, ristoranti e simili, alle ore 18:00.

Leggi anche –> Federica Panicucci: “Non sposo Marco Bacini”, il perché del no

Mattino 5, Federica Panicucci gestisce benissimo la situazione

Diversi ristoratori però si sono lasciati andare a degli atti di disobbedienza civile, scegliendo di restare aperti anche dopo tale orario. Un atto palesemente contrario alla legge e che è passabile di sanzioni ed anche di chiusure totali per alcuni giorni in caso di intervento delle forze dell’ordine. E che ‘Mattino 5’ e Federica Panicucci non incoraggiano in alcun modo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Federica Panicucci, lo sfogo in diretta sulla figlia Sofia: non ne posso più

Infatti la livornese invita tutti quanti a pensare ai tanti morti che sono caduti in questo anno di pandemia che ha colpito l’Italia. Oltre ai tantissimi ricoverati nei reparti di terapia intensiva ed a medici ed infermieri che quotidianamente si espongono a continui rischi di restare contagiati. “Non dimenticatelo. Ricordatevene tutti i giorni. Ed abbassate i toni, la gente alle 10:15 di mattina non gradisce sentire le urla”.