Martina Colombari, chi è il figlio Achille Costacurta: ha 16 anni

Scopriamo qualcosa in più su Achille Costacurta, figlio della modella Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta.

Alessandro “Billy” Costacurta e Martina Colombari sono una delle coppie più affascinanti del mondo dello spettacolo. Nonostante lui sia stato uno dei calciatori più importanti d’Italia e lei modella e attrice di successo (da giovanissima ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1991), entrambi sono allergici al gossip e su di loro esistono pochissimi pettegolezzi. Ciò che è noto è che sono una coppia affiatata e che nel 2004 il loro amore è stato suggellato dall’arrivo di Achille.

Fino a qualche tempo fa le foto del loro erede risalivano al 2007, in una delle volte in cui Martina ha portato il figlio a tifare per il padre sulle tribune. Nella foto in questione il bimbo indossa la maglia del Milan e chiede alla mamma se quello che sta vedendo è proprio papà. Oggi Achille ha 16 anni e a differenza di quasi tutti i coetanei non ha un profilo social dal quale è possibile attingere foto e informazioni. Una scelta in controtendenza che lo rende un personaggio misterioso e affascinante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Nonostante la sua ritrosia al fornire immagini pubbliche e la sua riservatezza, lo scorso ottobre Achille Costacurta si è concesso per una foto con mamma Martina. A pubblicarla online è stata la stessa Colombari che per sottolineare l’evento ha scritto: “Tutto ruota intorno all’amore“. Nello scatto possiamo notare come il giovane abbia un’acconciatura alla moda ed un vestiario da rapper. Insomma sembra che il giovane Costacurta rispetti i canoni stilistici degli adolescenti di oggi.

Leggi anche ->Martina Colombari, chi è l’ex miss Italia: curiosità e vita privata

Cosa fa nella vita? Purtroppo non è possibile saperlo. Di certo i tifosi del Milan si sarebbero augurati che intraprendesse un percorso calcistico per poterlo ritrovare in squadra un domani insieme a Daniel Maldini. Non è dato sapere nemmeno se ha ereditato la passione del padre per il calcio, ciò che risulta evidente dallo scatto con la mamma, però, è che ha ereditato i tratti ed i colori di papà e mamma.

Leggi anche ->Juventus, Costacurta su Pirlo: “Cosa gli manca? Non prendere gol facili”