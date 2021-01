Marco Simoncelli oggi avrebbe 34 anni: il terribile incidente e la morte

Oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 34 anni: ripercorriamo il triste incidente con la scomparsa improvvisa dell’ex pilota di MotoGp

Classe 1987, Marco Simoncelli oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, avrebbe compiuto 34 anni. Nato a Cattolica, l’ex pilota di MotoGp è cresciuto a Coriano iniziando così a correre sulle minimoto all’età di 7 anni per diventare campione italiano già a dodici. Successivamente ha bruciato sempre le tappe partecipando al Trofeo Honda NR e al campionato italiano 125 GP. Inoltre, è stato campione del mondo per la classe 250, nel 2008, mentre nel 2002 era stato campione europeo nella 125.

Marco Simoncelli, il triste annuncio

Marco aveva sempre cercato di coronare il suo sogno, ma quel 23 ottobre del 2011 è arrivato il triste annuncio perdendo la vita sul circuito di Sepang in Malesia. Il “Sic“, così veniva chiamato comunemente, perse il controllo della sua Honda andando a sbattere e venendo travolto dai due piloti alle spalle. L’impatto fu violentissimo e non c’è stato nulla da fare visto che è morto proprio sul colpo. Il suo funerale è stato celebrato nel suo paese, a Coriano con il corpo che è stato cremato per sua stessa volontà. Valentino Rossi l’ha sempre ricordato con il sorriso come ha svelato in passato alla rivista Riders: “Con lui eravamo molto amici. Quasi tutti i giorni stavamo insieme, almeno cinque, sei giorni a settimana. Quasi sempre, finito l’allenamento, andavamo a cena a casa di Carlo con il Sic che portava il sushi e che ne mangiava il doppio di noi e noi che lo mandavamo a…. Era bello. Essere anche coinvolto nell’incidente è stata una cosa devastante”.