Le spiagge più belle dell’Algarve: Guida Aggiornata al 2021

Le spiagge più belle dell’Algarve non hanno nulla da invidiare ai paesi caraibici. Abbiamo creato per voi una lista delle 10 spiagge più incantevoli della regione più a sud del Portogallo.

Alcune delle spiagge dell’Algarve, compaiono costantemente nella classifica delle più belle spiagge non solo in Europa, ma nel mondo intero. Ciò avviene perché, grazie alla maestosità dell’oceano atlantico, e alla bellezze delle sue scogliere, la regione dell’Algarve offre paesaggi da mozzare il fiato ed è anche tra le zone di mare più economiche del continente.

Le spiagge più belle dell’Algarve: Praia Dona Ana

Praia Dona Ana è la spiaggia più famosa di Lagos, qui le scogliere a picco sul mare creano un paesaggio davvero unico nel suo genere.

Essendo riparata tra le rocce, questa cala è caratterizzata da un’acqua molto calma, ideale per chi ama fare il bagno senza onde all’orizzonte.

Inoltre, è perfetta anche per le immersioni subacquee, vista l’acqua incredibilmente cristallina e la ricca vita marina che la caratterizzano.

La vicinanza di Praia Dona Ana alla città di Lagos è un altro punto a favore, anche se ciò fa sí che, soprattutto in estate, sia quasi sempre sovraffollata.

In ogni caso, la spiaggia è abbastanza grande da poter ospitare proprio tutti.

Praia da Marinha: tra le spiagge più famose dell’Algarve

Chiunque abbia mai sentito parlare delle spiagge del Portogallo, conoscerà sicuramente Praia da Marinha.

Infatti, essa è stata considerata più volte come una delle più belle spiagge del continente europeo.

Le sue caratteristiche sono quelle tipiche dell’Algarve: acque verdastre cristalline circondate da imponenti scogliere rocciose.

Tuttavia, ciò che rende Praia da Marinha davvero unica, sono i due impressionanti archi naturali creati negli anni dalla forza del mare.

La città più vicina per soggiornare vicino a Praia da Marinha è Lagoa. Nel caso in cui non si disponga di un’automobile, dalla cittadina partono ogni giorno diversi autobus.

Praia de Benagil: la spiaggia famosa per la sua grotta

Si tratta di una delle spiagge più belle dell’Algarve soprattutto per la splendida grotta che la caratterizza.

Per gli amanti dei tour in barca, la spiaggia di Benagil è un’ottima opzione.

Per arrivare all’interno della grotta, infatti, è necessario prenotare un tour oppure noleggiare un kayak.

In ogni caso, è sconsigliato arrivarci a nuoto, in quanto la zona è quasi sempre caratterizzata da forti correnti ed alta marea.

Infine, il nostro consiglio è di andarci la mattina presto, perché si tratta di una spiaggia molto turistica ed è sempre abbastanza piena.

Praia do Camilo tra le spiagge più belle dell’Algarve

Lagos ha così tante belle spiagge che è impossibile sceglierne soltanto una.

Praia do Camilo, infatti, è un’altra che non può mancare in questa lista.

Si tratta di una baia piuttosto piccola e di solito piena di gente, ma ciò non toglie che essa si meriti sicuramente un posto tra tra le spiagge più belle dell’Algarve.

Come nel resto della regione, le sue acque cristalline sono davvero bellissime e le scogliere che la circondano rendono il paesaggio ulteriormente speciale.

Praia da Falesia: tra le migliori spiagge per rilassarsi

Se ciò che cercate è tranquillità, allora Praia da Falesia è ciò che fa per voi.

Con i suoi 8 chilometri di lunghezza, anch’essa è tra le spiagge più belle dell’Algarve, ma stavolta il sovraffollamento non sarà di certo un problema.

Praia da Falesia, vicina alla città di Albufeira, a differenza dalle altre nella lista è caratterizzata da una scogliera di terra rossastra con bellissimi pini sulla cima.

Infine, vi consigliamo di raggiungerla (rigorosamente in auto) soprattutto al tramonto, in quando con gli ultimi raggi di sole del giorno, le rocce assumono un tono davvero spettacolare.

Praia de Albandeira e il suo arco naturale

L’icona principale e il motivo principale per visitare questa spiaggia è l’Arco di Albandeira.

È davvero incredibile come la natura sia riuscita a creare questo bellissimo arco naturale!

Per visitare la spiaggia , vi consigliamo di dirigervi a Praia de Albandeira con la bassa marea, altrimenti c’è davvero poco spazio per stendersi al sole e non potrete inoltre accedere alle sue grotte ed insenature nascoste.

La vista dall’alto è da mozzare il fiato, quindi vi consigliamo di fare una bella passeggiata prima di scendere le scale e scattare qualche bella foto.

Praia dos Caneiros: una spiaggia paradisiaca circondata da immense scogliere

Questa spiaggia è uno degli spettacoli più belli dell’Algarve: acque bellissime e spettacolari formazioni rocciose.

Non è uno dei più noti della zona, ma visitare Praia dos Caneiros vale la pena.

Tuttavia, è bene sapere che per accedervi bisogna passare attraverso un bar, e questo probabilmente toglie un bel po’ di fascino.

Infine, se vi piacciono i tramonti, da Praia dos Caneiros potete sperimentare uno dei più belli dell’intera regione.

Praia da Balança tra le spiagge più belle dell’Algarve

Anch’essa ubicata nelle vicinanze di Lagos, Praia da Balança è la spiaggia più vicina a Ponta da Piedade.

Tuttavia, l’accesso a questa spiaggia è davvero complicato a causa dell’erosione delle rocce. Quindi, se la si vuole raggiungere, è necessario accedere dal mare prenotando un tour in barca.

Praia dos Três Irmãos: la spiaggia vicina alla località di Portimão

Si tratta di un’insenatura circondata da rocce e grotte che si collegano con altre insenature e, anche se non è poi così tanto conosciuta, vale davvero la pena concederle una visita.

Grazie al colore verdastro della sua acqua, e la tranquillità dell’area dovuta alle scogliere imponenti che la caratterizzano, possiamo dire che anche Praia dos Três Irmãos è tra le spiagge più belle di Algarve.

Una piccola e piacevole sorpresa: Praia dos estudantes

L’ultima spiaggia della lista è anch’essa ubicata nelle vicinanze della località di Lagos ed è famosa soprattutto grazie all’arco naturale che unisce due rocce.

C’è chi la sconsiglia a causa del flusso di turisti che la affollano ogni giorno, soprattutto durante i mesi di luglio e agosto.

Tuttavia, visitarla la mattina molto presto, o all’ora del tramonto, potrebbe essere una piacevole sorpresa in quanto si tratta di una classica spiaggia da cartolina.

