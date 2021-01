Juve-Napoli rinvio, la Supercoppa forse non si gioca: il motivo

Rischio Juve-Napoli rinvio per la Supercoppa Italiana, c’è un aspetto che mette in pericolo il previsto svolgimento della partita di stasera.

La finale di Supercoppa Italiana Juve-Napoli sarebbe a rischio rinvio. Un rischio che per ora è indicato come “forte”. E la causa sarebbe il permanere di una fitta nebbia che sta ricoprendo Reggio Emilia, sede designata dell’evento che è in agenda per la giornata di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021.

Il fischio di inizio è fissato alle ore 21:00 al ‘Mapei Stadium’, stadio di casa del Sassuolo. Sin dalla serata di ieri una coltre di nebbia sta ricoprendo la città e non accenna ad andare via, seppure è diminuito di intensità. Ma si ritiene che il fenomeno debba ripetersi anche questa sera, in concomitanza con il fischio di inizio del match. Con Juve-Napoli a rischio rinvio occorrerebbe individuare una possibile nuova data, nel caso in cui non ci fosse la visibilità richiesta per potere procedere con l’evento.

Juve-Napoli rinvio, entrambe le squadre hanno dei positivi

Lo spostamento dell’incontro a data da destinarsi permetterebbe ai bianconeri di potere recuperare eventualmente l’infortunato Paulo Dybala oltre ai vari Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, tutti affetti da Covid. Stessa situazione che riguarda il Napoli con l’attaccante Osimhen ed il centrocampista Fabian Ruiz, anche loro positivi, oltre al terzino francese Malcuit acciaccato.

Le probabili formazioni del match

Qualora si dovesse giocare, sono questi gli schieramenti indicati già alla vigilia della gara come i più vicini a quelle che saranno le scelte dei due allenatori, Andrea Pirlo e Rino Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta, Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

Ballottaggi: Arthur 60% – Bentancur 40%,

Indisponibili: Dybala

Squalificati: –

Contagiati: Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Demme; Lozano, Mertens, Insigne

Ballottaggi: –

Indisponibili: Malcuit

Squalificati: –

Contagiati: Osimhen, Fabian Ruiz