Oggi il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d’America Joe Biden e terrà il suo discorso d’insediamento. Ecco come e dove guardarlo.

Oggi 20 gennaio 2021 è un grande giorno per gli Stati Uniti d’America! Si terrà infatti la cerimonia di insediamento del nuovo presidente eletto Joe Biden, dalla Casa Bianca. Un momento storico, anche e soprattutto in seguito agli eventi di Capitol Hill e della rivolta violenta dei trumpisti che ha sconvolto il mondo. Ecco come e dove guardare l’insediamento di Biden.

Joe Biden, come guardare la cerimonia d’insediamento

Una lunga giornata piena di dirette e speciali quella di oggi 20 gennaio 2021, in cui Joe Biden farà il suo insediamento come 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, dopo Donald Trump. Alle 17.00 su Rai1 andrà in onda lo Speciale del Tg1 “Il giorno di Biden”, condotto da Emma D’Aquino, fino alle 18.40 e allo stesso orario, invece, su RaiNews24 ci sarà un lungo speciale di tre ore, guidato da Oliviero Bergamini e da Andrea Gerli. Antonio Di Bella e l’inviata Rai Liana Mistretta saranno corrispondenti da Washington DC, per seguire gli eventi più da vicino. Tantissimi anche gli ospiti: Mario Del Pero, docente di Storia Internazionale e storia della politica estera statunitense all’Institut d’etudes politiques di Parigi, Massimo Faggioli, docente di Teologia e studi religiosi della Villanova University della Pennsylvania, Tiziano Bonazzi, professore all’Università di Bologna, Arianna Farinelli, politologa del Baruch College di New York, Maurizio Molinari, direttore della Repubblica, il giornalista americano Andrew Spannaus, il direttore dell’ISPI Paolo Magri, i giornalisti Gaja Pellegrini-Bettoli e Mattia Ferraresi, la scrittrice Katherine Wilson.

Sul sito ufficiale di RaiNews24, www.rainews.it sarà inoltre possibile assistere al discorso di insediamento di Joe Biden direttamente in lingua originale, mentre Tg2 Post dalle 21 si occuperà di riflessioni e approfondimenti.

In generale la totalità delle testate giornalistiche televisive e radiofoniche copriranno l’evento dell’insediamento di Biden, su tutte le piattaforme disponibili.