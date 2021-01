Guida spirituale, che truffa: “Dio ha scelto voi”, raggirate svariate donne

Un ex agente assicurativo aveva perpetrato un maxi inganno ai danni di tante donne. Fingendosi una guida spirituale le circuiva facilmente.

Un uomo, precedentemente conosciuto per avere svolto la professione di agente assicurativo, è finito in manette con diverse accuse tra cui quella di truffa. Infatti questi era stato capace di riciclarsi come ‘guida spirituale‘ e, fingendo buoni propositi, riusciva a raggirare le sue vittime sottraendo loro delle grosse cifre di denaro.

Le vittime della sedicente guida spirituale sono numerose ed il totale dei soldi estorti con l’inganno da questo individuo di 42 anni ammonta a ben 2 milioni di euro. Le sue malefatte hanno conosciuto però una brusca interruzione grazie all’intervento degli agenti della polizia di Massa. Gli uomini della squadra mobile hanno tratto in manette questo individuo, originario della provincia di Alessandria. Colpisce come in particolare ci fossero molte giovani tra le vittime di questa truffa. Il 42enne si spacciava come messaggero di un nuovo progetto di Dio atto a rinnovare la Chiesa e che richiedeva la loro fondamentale presenza. Lui invece avrebbe fatto da patriarca delle nuove ‘sacre famiglie’ volute dall’Altissimo.

Guida spirituale? No, solo un abile truffatore

Per rendere del tutto corrispondenti al vero tutte le fandonie che aveva inventato, la falsa guida spirituale aveva fatto credere alle sue vittime di collaborare con esorcisti e personalità religiose prominenti. Tutte però rigorosamente inventate, come gli indirizzi e-mail che facevano falsamente risalire ad ognuno di loro per inventare finte corrispondenze. Le donne finite alla sua mercé subivano un vero e proprio lavaggio del cervello e finivano con il non fare domande, assecondando la volontà dell’uomo.

Lui “lottava coi demoni e parlava con Dio”

Ma alla serie di assurdità e di frottole inventate, l’ex agente assicurativo aggiungeva anche versioni fantastiche come lotte contro il Maligno che avvenivano sistematicamente di notte e colloqui al fianco di Dio in paradiso. Le forze dell’ordine hanno anche acclarato come le fedeli fossero del tutto ignare di essere truffate e di come passassero diverse ore al giorno a pregare. Per rubare loro i soldi, l’uomo aveva creato un vero e proprio ‘fondo’ che raggruppava l’intero gruppo di preghiera. Tutto però è venuto alla luce ed ora il ‘santone’ è sottoposto a provvedimento di arresti domiciliari nella sua abitazione in Piemonte.