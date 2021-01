Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 20 gennaio 2021

Nuovo appuntamento con le Estrazioni del SuperEnalotto SiVinceTutto: i numeri di mercoledì 20 gennaio 2021 a partire dalle ore 20.

Nuovo appuntamento con SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione. Si tratta del concorso numero 203 da quando il gioco ha preso il via. La particolarità di questa lotteria è che a differenza del SuperEnalotto tradizionale con SiVinceTutto si possono puntare fino a 12 numeri, contro i sei tradizionali, e si vince tutto il montepremi a disposizione.

Una sola l’estrazione settimanale che si svolge di mercoledì. Proprio come il gioco Sisal, oltre che col 6, si vince con 2, 3, 4 e 5 numeri esatti. Sono quasi 77 milioni di euro il montepremi totale finora distribuito dall’inizio del gioco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nell’estrazione del 13 gennaio non sono stati realizzati 6 mentre i 5 sono stati ben 10 e vincono poco più di 700 a testa. In quell’estrazione sono state realizzate in tutto 12.002 vincite contro le 7.182 vincite della settimana precedente, per un importo totale di 207.875 euro di vincite realizzate contro i 97.091 euro di una settimana prima.

Leggi anche –> Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 13 gennaio 2021

La combinazione del concorso SiVinceTutto 20 gennaio 2021

SiVinceTutto: numeri vincenti di oggi –>

in aggiornamento

Quote SiVinceTutto 13 gennaio 2021

CATEGORIA N° VINCITE EURO Punti 6 – – Punti 5 10 706,91 € Punti 4 149 114,42 € Punti 3 1.704 44,53 € Punti 2 10.139 10,64 €

Leggi anche –> Estrazione Million Day 20 gennaio 2021: diretta oggi numeri