Elisabetta Gregoraci e i sogni “indomabili”: la foto è quasi da censura

Elisabetta Gregoraci condivida su Instagram una riflessione profonda… come la scollatura della sua foto: la giacca si apre e lascia intravedere il seno.

Reduce dal grande successo al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci continua a deliziare i suoi fan suoi principali social network con messaggi e foto che lasciano scoprire aspetti inediti della sua personalità. Ecco cosa scrive (e soprattutto come si mostra) nel suo ultimo post su Instagram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci da schianto (e in vena di citazioni letterarie)

Nella foto che accompagna il nuovo messaggio di Elisabetta Gregoraci su Instagram si vede la splendida 40enne di Soverato con indosso un mini abito tutto da gustare. Soprattutto, la sua giacca si apre all’improvviso per lo stupore e la felicità del pubblico (specie quello maschile).

Vedere per credere: l’ex concorrente del GF Vip non indossa nulla sotto e lo scatto manda letteralmente in visibilio i poco meno di 2 milioni di follower che la seguono ogni giorno con tanto affetto e dedizione su Instagram. La valanga di like, condivisioni e commenti la dice lunga sulla popolarità dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci dichiara il suo amore, ma stavolta non è un uomo

Tutto questo senza dimenticare, ovviamente, la colta citazione letteraria che la stessa Elisabetta Gregoraci propone a margine del bollente scatto: “Parlando dei nostri sogni scoprimmo che erano sempre gli stessi, forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari, indistruttibili 🖤”. Firmato: Luis Sepulveda. Con l’immancabile coda di hashtag: #elisabettagregoraci #blackandwhite #photography #photo. Cosa vorrà comunicare la nostra con queste profonde parole? Il dibattito tra i suoi fan è già partito…

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme dopo le vacanze a Dubai