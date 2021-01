Elisabetta Canalis più sensuale che mai: lo scatto manda i fan in delirio

La splendida Elisabetta Canalis è tornata a fare breccia nel cuore dei suoi follower. Vediamo insieme l’ultimo scatto che ha pubblicato.

Bella come il sole e più raggiante che mai, la celebre Elisabetta Canalis vanta al momento sui social quasi 3 milioni di follower. L’ex velina sembrerebbe sapere esattamente come fare breccia nei loro cuori, e poche ore fa non ha infatti esitato a stenderli tutti una volta ancora. La donna ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto ad alto tasso di sensualità, che ha letteralmente mandato in delirio i suoi numerosissimi fan. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La carica sexy della Canalis è schizzata alle stelle con l’ultimo post pubblicato sui social, il quale ha completamente sbancato Instagram. La donna ha esibito nella foto tutto il suo fisico mozzafiato, fasciato da un vestitino nero aderente che lascia tutto all’immaginazione. Il sex appeal della donna ha rapito tutti i follower, che non hanno esitato a riempirla di complimenti ed apprezzamenti. Insomma, applausi per la splendida soubrette di Sassari che, ancora una volta, non ha sbagliato il colpo.

Sono passate soltanto 8 ore dalla pubblicazione della foto, ma quest’ultima è già satura di like e commenti. Apprezzamenti e complimenti a non finire dunque per la splendida Canalis e per il suo fisico davvero da urlo. Sembrerebbe che l’ex velina di Striscia la Notizia, nonostante siano passati diversi anni, sia rimasta nel cuore di tutti i fan, che ancora la seguono e la incoraggiano, senza perdersi nemmeno un singolo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)



