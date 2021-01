Victoria Strauss, studentessa di 23 anni, è morta schiacciata tra la sua auto e il casello di un parcheggio a pagamento.

Una studentessa universitaria di soli 23 anni, Victoria Strauss, è morta schiacciata in un parcheggio per una tragica fatalità. E’ rimasta intrappolata con la testa tra la sua auto e il dispositivo per il pagamento del ticket. La ragazza stava cercando di recuperare la sua carta di credito quando, inavvertitamente, col piede ha premuto sull’acceleratore: di qui il drammatico incidente, secondo la ricostruzione della Polizia.

La 23enne è stata trovata morta da un addetto alla sicurezza. Il cadavere giaceva ancora intrappolato al casello di uscita del parcheggio a Columbus, in Ohio (Stati Uniti), all’alba di ieri. La giovane studentessa è stata dichiarata morta sul posto dai paramedici, riferisce il Columbus Dispatch. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano la ragazza, iscritta alla Ohio State University, mentre raggiunge la sua vettura nel complesso di Vine Street, vicino all’Arena District della città, intorno alle 23:30 (ora locale) di lunedì. A un certo punto le riprese mostrano l’auto che sobbalza in avanti e la ragazza che sbatte la testa.

In un post su Twitter, la polizia di Columbus ha confermato l’incidente e identificato la signorina Strauss come vittima. “Durante il tentativo di pagare il parcheggio, le è caduta la sua carta. Ha cercato di recuperarla aprendo la portiera e sporgendosi per raccoglierla. Ha inavvertitamente accelerato e si è scontrata con il chiosco del parcheggio”. Inutile purtroppo ogni tentativo di soccorso.

FATAL ACCIDENT:

1/18/[email protected]:37pm-23yo Victoria Strauss was exiting the parking garage at 45 Vine St.

While attempting to pay for her parking, she dropped her card. She tried to retrieve her card by opening her door & leaning out to pick it up. She inadvertently accelerated… pic.twitter.com/rTcaMc9QvJ

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) January 19, 2021