Covid: in Germania 15mila casi in un giorno, le vittime salgono a 48mila

La diffusione del Coronavirus in Germania è ancora altissima: 15mila nuovi casi in 24 ore e oltre mille morti.

Negli ultimi giorni in Italia è stato riscontrato un calo netto dei nuovi casi di Covid-19. Ieri, infatti, sono stati 10,496 i nuovi casi di contagio riscontrati. Un dato che porta a ben sperare per le prossime settimane. Tuttavia non è ancora il momento per esultare: il numero dei decessi infatti supera ancora una volta la soglia dei 600 morti. Per quanto riguarda il rapporto tra tamponi effettuati e positivi, il tasso è sceso dal 5.56 % di lunedì al 4,6% di ieri.

Ciò che preoccupa maggiormente è la situazione nel resto d’Europa. La variante inglese continua a proliferare in Uk, dove ieri sono stati rilevati 33.335 nuovi casi di contagio ed il numero di morti è stato di 1.610. L’evoluzione del Covid-19 sembra essere più contagiosa di quella che abbiamo conosciuto nel 2020, dunque più facile da trasmettere, anche se pare che non aumenti il tasso di mortalità. In ogni caso il vaccino dovrebbe essere efficace a prevenire anche questa variante del virus.

Covid, la situazione in Germania rimane grave: 15mila nuovi casi

La situazione non è delle più rosee nemmeno in Germania. Durante la prima ondata il Paese nord europeo è stato uno di quelli che ha contenuto meglio la diffusione del contagio e che ha di conseguenza avuto un numero minore di decessi. La seconda ondata, invece, ha colpito più duramente, tanto da spingere la cancelliera Merkel a istituire un lockdown rigido poco prima delle festività natalizie.

Nonostante le misure restrittive prese a dicembre, ancora oggi la diffusione del virus è ancora alta. Ieri in Germania sono stati rilevati 15mila nuovi casi di contagio e 1.148 decessi. Il totale delle vittime è salito a 48mila, mentre quello dei contagi dall’inizio della pandemia a 2.068.002. Attualmente ci sono 277mila positivi.

