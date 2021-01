Conte va da Mattarella, ma Italia Viva attacca: “Politicamente morto”

Nel pomeriggio di oggi, il premier Conte va da Mattarella per fare il punto, ma Italia Viva attacca: “Politicamente morto”.

Dopo aver incassato il voto di fiducia al Senato, pur non conseguendo però la maggioranza assoluta dei voti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi alle ore 18.30, incontrerà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Riferirà appunto di quanto avvenuto ieri a Palazzo Madama e ribadirà l’intenzione di portare avanti l’azione di governo.

L’incontro al Quirinale, in ogni caso, non è un proforma: Mattarella verosimilmente si farà illustrare da Conte come intende andare avanti senza la componente di Italia Viva all’interno del governo. Una componente che è fondamentale, anche se ieri non si è rivelata alla fine decisiva.

Le parole di Italia Viva sul governo Conte, ritenuto “politicamente morto”: ecco perché

Intanto, nella giornata di oggi, si è tenuto il vertice di maggioranza con i capi delegazione e i leader di partito, tutti collegati da remoto con Palazzo Chigi. Al vertice erano collegati Vito Crimi e Alfonso Bonafede per il M5S, Nicola Zingaretti e Dario Franceschini per i dem, Roberto Speranza per Leu. A quanto pare, l’intento è quello di andare avanti nell’azione di governo, provando ad allargare il perimetro della maggioranza.

In ogni caso, è ancora una volta Italia Viva, con l’ex sottosegretario Ivan Scalfarotto, a chiedere a Giuseppe Conte di fare un passo indietro: “Il governo non c’è più. È aritmeticamente vivo, ma politicamente morto. Cadrà presto. Dopo il voto di ieri il presidente del Consiglio avrebbe dovuto prendere atto della questione e dare le dimissioni”. La sua ipotesi è questa: “Con questi numeri durante i lavori parlamentari nelle commissioni, i colleghi del Pd non potranno neppure andare a fare pipì perché mancherà il numero legale”.