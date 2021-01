Cina lockdown, quasi 2 milioni di persone rinchiuse a Pechino

Nella capitale della Cina lockdown e restrizioni severissime ordinate dopo la scoperta di diversi casi di positività. Cosa sta succedendo.

In Cina lockdown e nuove chiusure a Pechino. Il provvedimento urgente è arrivato da parte delle autorità locali a seguito della scoperta di circa una quindicina di casi di positività, dei quali 6 sono venuti fuori nel corso delle ultime ore. Tanto è bastato per sottoporre alle massime restrizioni possibili un intero distretto della capitale cinese.

Ed ora circa 1,7 milioni di persone si ritrovano loro malgrado a dovere starsene al chiuso in casa per i prossimi giorni. L’area di Pechino interessata dallo stop totale a mobilità ed attività commerciali e di qualunque altro tipo è quella di Daxing, nella zona sud. La zona comprende anche un aeroporto internazionale di recente costruzione. La municipalità locale ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha illustrato l’accaduto.

Cina lockdown, situazione critica a Pechino: lo ammettono le autorità

La situazione viene definita “molto dura e complessa”, per quanto riguarda Daxing. Al punto da dovere attuare in quella zona della Cina lockdown e chiusure immediate. In tutto il vasto stato asiatico poi permane una quarantena obbligatoria della durata di 28 giorni per chiunque arrivi dall’estero.

