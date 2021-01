Qualcosa di speciale, chi è Aaron Eckhart: età, foto, vita, carriera dell’attore

Chi è Aaron Eckhart, l’attore di 53 anni che ci ha fatto piangere in “Qualcosa di speciale” accanto alla co-protagonista Jennifer Aniston?

In “Qualcosa di speciale” (titolo originale “Love Happens”) Eckhart interpreta Ryan Burke, un vedovo che ha perso la moglie a causa di un incidente. Il film si ispira ad un lutto reale, quello dello sceneggiatore e regista Brandon Camp, che per molto tempo non è riuscito a metabolizzare la perdita della madre. Ryan Burke nel film diventa famoso grazie al libro che scrive sul suo lutto: ma, proprio come Camp, nel privato è ancora lontano dall’accettare la scomparsa della donna amata.

La carriera che lo ha portato ad una candidatura come migliore attore

Dopo averlo visto nel ruolo di Burke, sorprende scoprire come il primo personaggio con cui Aaron Echkart si è avvicinato alla recitazione sia stato Charlie Brown dei Peanuts (interpretato in una recita scolastica). Questo però mostra semplicemente la forte versatilità dell’attore, che sul grande schermo è sempre riuscito a mostrare al pubblico personalità diverse, accanto ad alcuni tra i suoi più famosi colleghi (come Jack Nicholson in “La promessa”, o Christian Bale in “Batman”). Il suo talento gli vale, nel 2007, la candidatura come migliore attore in “Thank you for smoking”.

Nella vita privata, l’uomo si tiene ben lontano dai social. “Quando ero sul red carpet per il film Midway, un fan mi ha chiesto se fossi sul ‘Gram” racconta in un’intervista a NME, “non sapevo che volesse dire, gli ho risposto che non fumo e non mi faccio di coca”. In questo modo, con un po’ di imbarazzo, Eckhart ammette di non saper usare Instragram (abbreviato ‘Gram in slang) e di non essere neanche interessato ad imparare. “Mi piace la privacy. È strano sapere che le persone conoscono più cose di te di quanto tu ne conosca di loro”.

L’attore spiega che recitando è diverso: ci si può nascondere dietro un personaggio, senza lasciar trapelare dettagli della propria vita reale.

“[Sui social] ti dicono che ti odiano oppure che il tuo film faceva pena” spiega ulteriormente l’attore, che con il suo silenzio online cerca di vivere una vita tranquilla e senza drammi.

Un peccato che Eckhart non sappia usare Instagram: forse le pagine create dai suoi fans e dedicate a lui (o addirittura l’hashtag #AaronEckhartForPresident) gli farebbero cambiare idea.