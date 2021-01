Carolyn Smith, brutte notizie: “Scusate, ero troppo giù”

Carolyn Smith si è sottoposta agli ultimi esami per sapere se il tumore finalmente fosse andato via per sempre. Purtroppo non è andata come sperava.

Dopo il “giorno della verità” tutti i fan e follower di Carolyn Smith attendevano con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La nota ballerina, coreografa e personaggio tv si è sottoposta a nuove visite di controllo per sapere se il tumore fosse finalmente andato via per sempre. Sui suoi profili social, però, solo silenzio. Fino a poco fa, quando la Nostra ha comunicato al suo pubblico virtuale che non è andata come lei sperava.

Il nuovo bollettino di Carolyn Smith

Sotto il titolo “ESITO ESAME” nell’ultimo post sul suo profilo Instagram Carolyn Smith scrive, col suo italiano incerto e stentato ma sempre efficace: “Scusa per il ritardo ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nel mentalità giusto per fare un video. Ero troppo giù. Good news:- non c’è il segno del tumore🙏 Meno good news:- ho un infiammazione e un po’ di cellule (non tumorale) che non si sa cosa sono”.

“Allora mia situazione sono 2 – continua -. 1) fare 2 mese di pausa poi di nuovo TAC E PET a marzo. Questa mi spaventa perché significa nel spazio di 14 mese fare 4 volte il PET e TAC. Troppi per mio gusto purché non fanno bene al corpo. O 2) continua con il TDM1 e fra 6 mese il TAC e PET, e fra tempo tieni sotto controllo le cellule e infiammazione”.

Nonostante tutto, l’atteggiamenti di Carolyn Smith resta relativamente ottimista. “Si spera la prossima volta che mi dicono ‘È FINITO’ Ma per ora si continua in modo positivo e fiducioso – conclude -. Sono passati 5 anni e 4 mese… non sono arrivata qui per poi mollare. Un abbraccio”.

