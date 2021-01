Il Milan potrebbe mettere a segno un altro doppio colpo di mercato per allestire una rosa sempre più competitiva: Tomori più Junior Firpo

Il Milan non intende fermarsi ora sul più bello. Così la compagine rossonera, dopo aver annunciato il colpo in attacco di Mario Mandzukic, sarebbe ad un passo da Fikayo Tomori, giovane centrale difensivo del Chelsea. Sotto la gestione Lampard il classe 1997 ha collezionato soltanto 234 minuti tra campionato e gli altri impegni ufficiali. Può agire, inoltre, anche da terzino destro proprio come Kalulu. Inoltre, sarebbe pronto anche l’assalto decisivo al terzino sinistro del Barcellona, Junior Firpo, seguito anche da Napoli e Inter, come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. L’obiettivo del Milan è quello di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per puntare sicuramente allo Scudetto e non solo. Il cammino dei rossoneri è molto ambizioso anche in campo europeo tentando così la qualificazione alla prossima Champions League dopo tanti anni di purgatorio.

Calciomercato Milan, da Tomori a Junior Firpo: la strategia

Nei giorni scorsi è arrivato anche il centrocampista francese dal Torino, Soualiho Meite, che ha fatto anche il suo debutto in maglia rossonera nella sfida vinta contro il Cagliari. Il doppio colpo sarà così utile ad ultimare la campagna acquisti fondamentale per rinforzare ogni reparto a gennaio. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, infine, è stato fondamentale con il campione svedese che subito ha messo a segno una doppietta nell’ultima partita di Serie A. Per diverse settimane l’attaccante rossonero è stato costretto a fermarsi per diversi problemi a livello muscolare: ora è tornato più cattivo che mai e con Mario Mandzukic formerà una coppia da urlo.