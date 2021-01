Barbara D’Urso svela l’assenza a sorpresa: “Ha avuto una crisi di pianto”

Ancora una novità importante durante Pomeriggio5 con l’annuncio a sorpresa di Barbara D’Urso che ha svelato l’assenza dell’ospite che non si è presentato

Novità importanti durante l’ultima puntata di Pomeriggio5 con l’annuncio a sorpresa della conduttrice Barbara D’Urso che ha svelato durante il programma: “C’è una poltrona vuota. Ha avuto una crisi di pianto di 40 minuti e non è qui”. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: a sorpresa l’ospite non si è presentato: si trattava del fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, protagonista al Grande Fratello Vip. La stessa D’Urso ha svelato le novità: “Oggi manca un opinionista si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente ha deciso di non venire”.

Barbara D’Urso, l’assenza di Giulio Pretelli

Successivamente la stessa presentatrice è andata nel profondo spiegando i dettagli del suo mancato arrivo: “Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro con il fratello. Mi dispiace che Pierpaolo lo abbia trattato così. Conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality”. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti con la situazione che si dovrà sistemare una volta per tutte.