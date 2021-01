Aurora Ramazzotti, freestyle in difesa dell’Italia contro l’hater: “Qualcuno doveva farlo”

Aurora Ramazzotti decide di rispondere ad un hater con un freestyle in inglese in difesa della cultura e del popolo italiano.

Che il mondo dei social sia abitato anche da persone il cui unico scopo è infangare e screditare gli altri è ormai cosa nota. Solitamente le vittime di questo comportamento sono singoli fragili, scelti come vittime da chi nella vita sente il bisogno di sminuire il prossimo per sentirsi meglio. Ma non di rado c’è chi porta avanti stereotipi contro una razza, una nazione e una popolazione.

Questo è esattamente ciò che ha fatto un hater britannico qualche giorno fa. Il giovane, evidentemente carente di cultura, ha insultato gli italiani sostenendo che “Il popolo italiano si sente livello élite solo perché qualche italiano intelligente ha inventato Lamborghini e Gucci”. Una frase che innanzitutto alimenta lo stereotipo secondo cui ogni italiano si sentirebbe superiore agli altri, ma che inoltre sminuisce la nostra cultura e ciò che l’Italia e la sua storia hanno rappresentato per l’Europa.

Aurora Ramazzotti, il freestyle in difesa dell’Italia è virale

Il video contro l’Italia e gli italiani è diventato virale e così la risposta di Aurora Ramazzotti. L’influencer ha deciso di rispondere per le rime all’hater, utilizzando la medesima base e un perfetto freestyle in inglese. La figlia di Michelle Hunziker esordisce cantando: “Qualcuno doveva farlo, non possiamo accettare questo”. Quindi articola la risposta all’hater, spiegando che l’Italia non è esattamente famosa per quei due marchi: “Non so chi sia quel tipo, ma una cosa la so: non sai i fatti, preparati allo show. Lamborghini e Gucci sono eccezionali, certo, ma gli italiani non sono conosciuti per questo, dovresti farti un giro. Prenditi un biglietto e ammira la nostra architettura: non farmi spiegare, ti servirebbe un seminario. Musica, arte, religione, cibo e moda, non ti bastano? Provo Compassione”.

Aurora infine risponde alla accusa secondo cui gli italiani si sentirebbero una specie di popolo eletto e canta: “Non sono d’accordo, gli italiani non si sentono parte di un élite, ma in 3000 anni qualcosa avremo imparato. Onestamente penso che l’umanità sia andata a puttane. Criticare qualcosa di speciale per cui dovresti andare fiero. Per dimostrarti che siamo il miglior Paese in cui poter vivere, ti invito, vieni pure, ti perdoniamo il tuo peccato”.

