Animali del Polo Sud: quali sono le specie viventi che qui riescono a condurre una vita prospera nonostante le difficoltà ambientali?

Il Polo Sud si trova nel bel mezzo dell’Antartide. Si tratta di un luogo misterioso, affascinante e che, da sempre, desta la curiosità degli uomini. Essendo così lontano e selvaggio ci sono tante domande che ci si pone e, fra queste, oltre alla popolazione, alla differenza con il Polo Nord, ci si chiede quali sono gli animali che vivono al Polo Sud.

Sapevi che il Polo Nord è l’Artico e il Polo Sud è invece l’Antartico?

Gli animali del Polo Sud

Quali specie riescono a sopravvivere in condizioni così estreme e a proliferare? Tante! Già, perchè contrariamente a quanto si pensa, questi luoghi selvaggi offrono agli animali svariate possibilità di reperire cibo anche se noi non riusciamo nemmeno immaginarlo.

Tanto per cominciare non possiamo non nominare il re del Polo Sud: il pinguino. Due sono le specie principali, quello imperatore e quello di Adelia. Il pinguino Imperatore è molto grande, può raggiungere fino a un metro e 15 centimetri di altezza e pesare anche 50 chili! Cosa mangiano per sopravvivere in Antartide? Essenzialmente krill, infatti i pinguini sono ottimi nuotatori e riescono a raggiungere persino i 500 metri di profondità rimanendo immersi fino a 22 minuti.

Altro animale che si gode la vita selvaggia del Polo Sud è la foca. Sono anche loro grandi nuotatori e si nutrono di pesci e calamari trovando quindi tutto il cibo che serve loro per sopravvivere.

I volatili

Spostandoci tra i volatili, ci sono diverse specie che vivono qui tutto l’anno come l’albatro, il petrello, il fulmaro lo Skua. Anche loro vivono essenzialmente lungo la costa perché l’entroterra dell’Artide è essenzialmente desertico e ci sono pochissime aree dove si trova acqua liquida e qui vivono solo alcune specie di invertebrati.

Insomma, se eravate curiosi di capire quale specie animali riuscissero a sopravvivere alle temperature del Polo Sud, ora siete stati accontentati. Dalle foche ai pinguini gli esseri viventi che qui riescono a sopravvivere sono molti. Certo, per gli esseri umani è un luogo assolutamente ostico e praticamente impraticabile, ma forse è proprio questo il motivo per cui oggi questi animali riescono a prosperare qui.

(fonte immagini Pixabay)