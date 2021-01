Alice in Wonderland, chi è l’attrice Mia Wasikowska: età, foto, carriera

Mia Wasikowska invita le sue giovani fans a comportarsi come Alice, andando contro le norme della società pur di essere felici.

Mia Wasikowska è nata il 25 ottobre del 1989, in Australia. Inizialmente cresciuta studiando balletto, ha capito nel 2006 che la sua vera strada era la recitazione: una strada piuttosto fruttuosa, che l’ha portata ad essere amata da un pubblico di tutte le età.

Da personaggio secondario al ruolo da protagonista

Nonostante abbia iniziato a recitare nel 2004 (apparendo come personaggio secondario nella serie televisiva australiana All Saints) Wasikowska si conquista un nome tra le grandi star di Hollywood quando viene scelta da Tim Burton per interpretare il ruolo di Alice. Accanto a grandi attori come Helena Bonham Carter (che ha il ruolo della Regina Rossa) e Johnny Depp (il Cappellaio Matto) la giovane scoperta non sfigura: anzi, piace così tanto al pubblico da dover tornare in scena con il secondo capitolo della saga, “Alice attraverso lo specchio”.

Mia Wasikowska non si ferma però al ruolo di Alice: nel 2013 è Ava in “Solo gli amanti sopravvivono”, film di Jim Jarmusch, accanto a Tilda Swinton (Eve) Tom Hiddleston (Adam). Proprio accanto a questo attore avrà nel 2015 il ruolo da co-protagonista in “Crimson Peak” di Guillermo del Toro.

Lontano dalle telecamere, Mia è interessata alla fotografia: sul set è conosciuta perchè fa molte foto ai retroscena. Le interessa il particolare punto di vista degli attori sul set, dice, così tiene sempre in tasca la fotocamera per poter immortalare cosa succede. Anche la lettura è una sua grande passione: “quando torno a casa per ricaricarmi le batterie mi perdo in nuove storie, così da potermici ispirare” spiega.

