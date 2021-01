Alessandro Venturelli è scomparso da Sassuolo (Modena) lo scorso 5 dicembre. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’ultima immagine disponibile di Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso da Sassuolo (Modena) dove vive con i genitori lo scorso 5 dicembre, è quella ripresa da una videocamera mentre usciva di casa con uno zaino nero in pelle in spalla, indossando i pantaloni di una tuta di colore grigio, una felpa con cappuccio, una giacca di lana beige e un piumino scuro. Poi del ragazzo si è persa ogni traccia. Vediamo più da vicino chi è e cosa faceva prima di scomparire.

L’identikit di Alessandro Venturelli

Alessandro Venturelli ha 20 anni, è alto 1.70, capelli e occhi castani. E, dettaglio fondamentale in questa circostanza, ha diversi tatuaggi sulle braccia. Come accennato, risiede con la sua famiglia a Sassuolo, zona Rometta. Al momento della scomparsa pare avesse con sé i documenti, ma non il cellulare.

Da quando Alessandro Venturelli è scomparso, i genitori hanno lanciato l’appello a “Chi l’ha visto” mentre le ricerche sono proseguite senza sosta. Ma purtroppo non hanno dato finora l’esito sperato. Non si esclude nulla, dunque, nemmeno l’ipotesi più drammatica. “Ti aspettiamo Ale, ti vogliamo tutti un mondo di bene. Non preoccuparti, non c’è nulla che insieme non possiamo risolvere”: questo l’accorato appello diffuso via Facebook dalla famiglia.

A metà dicembre Gianfrancesco Menani, Sindaco di Sassuolo, ha deciso di rivolgersi direttamente al giovane, chiedendogli di fidarsi di lui e di contattarlo: “I tuoi genitori ti aspettano a casa per accoglierti a braccia aperte: scrivimi e ti prometto che verrò io stesso a prenderti ovunque tu sia…”.