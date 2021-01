Test visivo, quale figura vedi prima? Scopri se sei uno stratega o un tattico

By

Il test visivo psicologico che vedere sopra ci permette di scoprire se siete dei pianificatori o se siete dei tattici.

Ci sono caratteristiche della nostra personalità che nella vita di tutti i giorni possono anche avere un’applicazione sommaria. Proprio il fatto di non poter sfruttare tali caratteristiche in un contesto adatto, fa sì che si tenda a sottovalutarle e non gli si dia il giusto peso. Si può dire, dunque, che tali aspetti della nostra personalità rimangano dormienti e con il passare del tempo si tenda ad ignorarli.

Il test visivo di oggi ha proprio lo scopo di farvi notare queste caratteristiche, dandovi dunque la possibilità di riscoprire delle abilità che con gli anni avete dimenticato di avere o che per mancanza di autostima non avete mai notato. Il funzionamento del test in questione è uguale a quello di tutti gli altri test psicologici che è possibile trovare sul web. Vi viene chiesto di osservare l’immagine e di scorgere quale tra le figure presenti è quella che colpisce maggiormente la vostra attenzione.

Test psicologico, quale figura vedi prima?

Non vi resta che osservare l’immagine che si vede sopra e capire quale immagine vedete prima.

Il Gatto

Se la figura che vi ha colpito in un primo momento è il gatto, significa che siete degli “strateghi”. Pur cogliendo i dettagli, preferite sorvolare su di essi e concentrarvi sul quadro generale. Farlo vi permette di valutare rapidamente ogni soluzione, ottenere conoscenze nuove e pianificare a lungo termine. Vivete di momenti di esaltazione e depressione poiché le vostre emozioni sono potenti, ma poco durevoli.

Il topo

Se al contrario vi ha colpito il topolino, siete dei “tattici”. La vostra attitudine è quella di focalizzarvi sui dettagli e di vedere cose che gli altri non riescono a vedere. La vostra capacità di comprendere il più insignificante dettaglio vi rende indispensabili nel momento dell’attuazione di un piano stabilito. Siete talmente meticolosi da prevedere tutto e da controllare persino le vostre emozioni.

