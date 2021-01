Stasera in tv | Un sacchetto di biglie: cast, trama e trailer, oggi 19 gennaio

Un sacchetto di biglie, film tratto dal romanzo di Joseph Joffo, sarà in onda stasera in prima serata su Rai 1: tutte le anticipazioni

Un sacchetto di biglie, film francese dal titolo originale Un sac de billes, uscito nelle sale nel 2017 e diretto da Christian Duguay, rappresenta l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Joseph Joffo nel 1973. La pellicola è inoltre un remake del lungometraggio (sempre omonimo) diretto dal regista Jacques Doillon nel 1975.

Il grande successo di critica riscosso dalla pellicola ha consacrato il giovanissimo Dorian Le Clech a stella del cinema francese e internazionale. Scopriamo insieme di seguito qualche dettaglio in più sul film che andrà in onda questa sera in tv, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Leggi anche —> Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 19 gennaio

Trama

In Francia, con l’inizio delle persecuzioni razziali la serena quotidianità della famiglia Joffo viene gradualmente a essere spezzata. I due giovani fratelli, Maurice e Joseph, appartenenti alla famiglia ebrea francese, durante la seconda guerra mondiale vengono lasciati da soli dai genitori, convinti di poterli salvare solamente in questo modo. Da una parte la madre e il padre di Maurice e Joseph saranno costretti ad affrontare il distacco dai loro amati figli e al tempo stesso cercare loro stessi di sopravvivere, dall’altro i due fratelli si avventureranno, per la prima volta potendo contare solo sulle proprie forze, nella zona di occupazione italiana nel sud della Francia per cercare di sfuggire agli occupanti nazisti.

Un sacchetto di biglie, cast completo:

Dorian Le Clech (Joseph Joffo);

Batyste Fleurial (Maurice Joffo);

Patrick Bruel (Roman Joffo);

Elsa Zylberstein (Anna Joffo);

Holger Daemgen (Alois Brunner);

Christian Clavier (dottor Rosen);

Bernard Campan (Amboise Mancelier);

César Domboy (Henri);

Kev Adams (Ferdinand);

Lucas Prisor (controllore tedesco);

Ilian Bergala (Albert).

Trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI